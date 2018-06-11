Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко підписав схвалений Верховною Радою закон "Про Вищий антикорупційний суд".

Як написав він на своїй сторінці у Facebook, це стало ключовим моментом у створенні антикорупційної структури в країні.

"Сьогодні в цей історичний день - річницю безвізу - підписую Закон "Про Вищий антикорупційний суд". Це - ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури в нашій країні!" - сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, створення Антикорупційного суду є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

7 червня його схвалила Верховна Рада України.