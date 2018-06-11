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Порошенко підписав закон про Антикорупційний суд

1.6тЧитати новину російською

Президент України Петро Порошенко підписав схвалений Верховною Радою закон "Про Вищий антикорупційний суд".

Як написав він на своїй сторінці у Facebook, це стало ключовим моментом у створенні антикорупційної структури в країні.

"Сьогодні в цей історичний день - річницю безвізу - підписую Закон "Про Вищий антикорупційний суд". Це - ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури в нашій країні!" - сказано у повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, створення Антикорупційного суду є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

7 червня його схвалила Верховна Рада України.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "Обозреватель".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкт
суд
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