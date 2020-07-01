Порошенко під стінами ДБР попередив владу, що 'кварталівські штучки' не пройдуть

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що політика "нових облич" зазнала в Україні нищівного краху, а тотальну некомпетентність влада намагається приховати через політичні переслідування опозиції, волонтерів та активістів.

Такую заяву він зробив під стінами Державного бюро розслідувань на мітингу проти політичних репресій. Політик подякував усім небайдужим патріотам, які висловлюють свою позицію проти політичних переслідувань. Саме активна громадянська позиція є запобіжником від путінського сценарію знищення незалежності України", – переконаний Порошенко.

"Я надзвичайно вдячний кожному з вас, хто проявив небайдужість і сьогодні є саме тут. Бо на що розраховують ці злочинці при владі, ці ставленики Путіна? Вони розраховують, що нам байдуже. Що ми залишимося по своїх домівках. Вони розраховують, що при нашій мовчазній бездіяльності вони будуть робити свою чорну справу. Вони здали в оренду спілці адвокатів Януковича всі правоохоронні органи включно з Державним бюро розслідувань", – наголосив Порошенко.

Політик підкреслив, що ще 13 місяців тому ніхто не міг уявити, що ДБР буде де-факто очолювати адвокат Януковича, який скоїв державний злочин, запросив російські війська до України, і який разом з Путіним винен в окупації.

"На сьогоднішній день йдеться не тільки і не стільки про Порошенка, йдеться про патріотів, волонтерів. Десятки і сотні волонтерів і добровольців, які винні лише в тому, що вони дуже люблять Україну і готові життя віддати за Україну. Цього вони бояться", – переконаний Порошенко.

За його словами, політика "нових облич" зазнала нищівного краху.

"Тотальна некомпетентність влади призвела до того, що країна на сьогоднішній день не здатна чинити опір агресору, тому що вони руйнують армію. Сьогодні перше, що вони хочуть – скорочувати нашу армію: скорочувати десантно-штурмові війська, нашу славетну піхоту, винищувальні ескадрильї Повітряних сил. Армія їм теж заважає", – застерігає п’ятий президент України.

"Вони виявилися неспроможними захистити країну від пандемії коронавірусу. Тисячі лікарів захворіли, тому що вони маски і захисні костюми продали в Росію, коли почався коронавірус, залишивши українців сам на сам з цією смертельно небезпечною хворобою. Гроші вкрали. Сьогодні, коли ми поставили питання про страхування медиків – вони обдурили наших лікарів. Від коронавірусу не стають інвалідами. Від коронавірусу вмирають, і вмирають кожен день. Вони через безглуздо організований карантин натиснули стоп-кран в економіці. Зупинивши економіку і країну, самі в той же час сиділи по "велюрам", ресторанам і кафе, сиділи по ресторанам в Хмельницькому і Дніпрі, бо закон не для них", – констатує лідер "Європейської солідарності".

"Ці "кварталівські штучки" в Україні не проходять. І ми твердо заявляємо – ми не байдужі, ми захистимо Україну", – наголосив Порошенко.

Він закликав опозицію об'єднатися для того, щоб захистити Україну.

"Час бути разом, час, коли опозиція має об’єднатися, час, коли ми з вами маємо захистити Україну. І зараз я іду до цих нечестивців для того, щоб сказати все, що я думаю про них і я дякую вам за підтримку. Сьогодні я піду і на неправедний суд, і я твердо переконаний, що коли ми разом – ми переможемо, бо коли ми разом – і Україна переможе, бо правда є з нами, бо Господь є з нами. І я твердо переконаний, перемога також буде за нами", – переконаний Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі активно обговорювали і жартували про кримінальне провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка – за отримання Томосу та утворення Православної церкви України.