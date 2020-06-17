П'ятий президент України Петро Порошенко переніс похорон свого батька, щоб прибути на суд щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це у Facebook повідомив прессекретар Порошенка Святослав Цеголко. Він уточнив, що похорон перенесено на 19 червня.

"Завтра Петро Порошенко їде до суду, тому похорон батька довелося перенести на п'ятницю, 19 червня", – написав він.

Цеголко уточнив, що панахиду за Олексієм Івановичем Порошенком відслужать о 10:00 у Свято-Михайлівському монастирі, а прощання відбудеться о 12:00 на вулиці Інститутській, 7.

Порошенко переніс похорон батька через суд

Нагадаємо, що батько п'ятого президента України Петра Порошенка помер 16 червня. Йому було 84 роки.

Як стало відомо OBOZREVATEL, Олексій Іванович помер у результаті інсульту, який трапився 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають до суду для обрання запобіжного заходу та прокуратура вимагає арешту п'ятого президента.