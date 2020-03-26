У пріоритеті – літні люди, медики та економіка: Порошенко окреслив план для подолання наслідків пандемії

Антикризовий штаб при президентові має працювати за участі урядовців та представників парламенту. Пріоритетні завдання – забезпечення медичних працівників, захист людей пенсійного віку і термінові антикризові економічні заходи.

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Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Про перебіг дискусії на розширеній нараді у парламенті на своїй сторінці у Facebook написала співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

Вона зазначила, що уряд подав дуже розбалансовані пропозиції, ідею створення стабілізаційного фонду, в якому мова не так про підтримку медицини і лікарів, як про виплати зовнішніх боргів.

"Порошенко визначив позицію "Європейської солідарності" – антикризовий штаб при президентові має працювати за участі урядовців і депутатів, пріоритет має бути – захист літніх людей, медиків і захист економіки. Катастрофа відбувається з компенсацією ПДВ, яке знову, як в часи Азарова, коригується в ручному режимі. Ми категорично проти зняття статей підтримки фермерів", – написала Геращенко.

Політикиня наголосила, що потрібно разом боротися з підвищенням цін, зокрема, на продукти.

"Держава має тут захистити найбідніших, найнезахищиненіших, через створення продуктового фонду для стабілізації цін на найнеобхідніші продукти. Також П. Порошенко виступив з ініціативою зеленого коридору і повітряного мосту для доставок гуманітарної медичної допомоги для боротьби з короновірусом", – повідомила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фракція "Європейська солідарність" закликала владу до конструктивної співпраці і зажадала ухвалити законопроект Ніни Южаніної, який допоможе перерозподілити понад 13,5 млрд грн з лобістських статей видатків влади і непріоритетних закупівель на протидію коронавірусу.

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