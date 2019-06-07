Порошенко: небезпечна заява Зеленського – це запрошення російських військ на Донбас

Російська Федерація несе відповідальність за смерть українських Героїв, які загинули протягом останньої доби. Заяви про те, що Росія втратила контроль над окупаційними військами, дуже небезпечні.

Вони можуть розцінюватися як запрошення російських військ в Україну. Про це заявив Петро Порошенко у своєму відеозверненні з приводу загострення ситуації на Донбасі, яке опублікував у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Петро Порошенко "Радіо Свобода"

"Кожен день приносить нові несподіванки. Сьогодні ми почули дуже небезпечну заяву про те, що нібито Росія перестала контролювати збройні сили, які розташовані на окупованій території. Це абсолютно не відповідає дійсності. Бо виглядає так, що українське керівництво запрошує Росію на окуповану територію для того, щоб легітимізувати окупацію", – застерігає Порошенко.

Він наголосив, що це категорично неприйнятно. "І я закликаю розвідувальні органи проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, знаходяться офіцери збройних сил Російської Федерації. Кадрові офіцери", – наголосив лідер партії "Європейська солідарність".

Порошенко зазначив, що Росія повністю контролює окупаційні війська на Донбасі, починаючи з кожного взводу, роти, батальйону, бригади і аж до двох армійських корпусів, які входять до складу загальновійськової армії збройних сил Росії.

"Наголошую на тому, що і відповідальність за смерть двох українських Героїв, які загинули протягом останніх 24 годин, і шістьох поранених несе Російська Федерація. Наказ віддавали російські командири", – переконаний Порошенко.

Він також висловив сподівання, що заклик президента Зеленського під час інаугураційної промови "припинити стріляти" не означав наказу українським військам "припинити стріляти у відповідь", бо це категорично неприйнятно.

"Наші Збройні сили будуть захищати нашу рідну землю", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед поїздкою Зеленського у Брюссель Порошенко закликав чинного президента зберегти напрацювання у відносинах із ЄС, які стали результатом роботи команди попереднього глави держави. А головне — підтвердити чіткий план щодо вступу України до НАТО і Євросоюзу.

Пізніше Порошенко розкритикував Зеленського через заяву у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО.

Крім того, лідер "Європейської солідарності" вимагав конкретних кроків від президента щодо відповіді на російську агресію на Донбасі. Порошенко заявив, що важливо не тільки повернути Україну на тимчасово окуповані території Донбасу, але й домогтися виведення російських військ, найманців і зброї з української території.

Порошенко також вимагає від Зеленського пояснень щодо миру на Донбасі на умовах капітуляції. Він закликав політиків не допустити реваншу та сповзання назад до російської імперії.

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