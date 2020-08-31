Порошенко назвав "ворогів" і "дилетантів" на місцевих виборах

П'ятий президент України Петро Порошенко назвав головних політичних ворогів, які братимуть участь в місцевих виборах.

Виступаючи на з'їзді партії "Європейська солідарність", її лідер зазначив, що від виборчої кампанії залежатиме й доля України загалом

"Ми сьогодні зібралися, щоб ухвалити важливе рішення про участь партії в місцевих виборах. Ці вибори тільки формально локальні. Але від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить не тільки справність міської каналізації або якість сільської дороги, а й доля країни в цілому", – сказав Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що перш за все політсила повинна сформувати потужні фракції в усіх облрадах. За його словами, перш за все це важливо на півдні і сході країни, щоб мінімізувати результат "Опозиційної платформи – За життя".

"Наше завдання там - мінімізувати результат ОПЗЖ. ОПЗЖ – це ворог, це п'ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на Путіна", – підкреслив Порошенко.

Також він висловився про партію "Слуга народу", назвавши її політичними опонентами "ЄС".

"Щодо "слуг ", це – наші політичні опоненти. Вони – дилетанти, які не здатні керувати країною. Вони розвалили управління державою і несуть таку ж загрозу для місцевого самоврядування. В Україні настане повний колапс, якщо не підстрахуватися професійним місцевим самоврядуванням. Саме таких кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ повинна запропонувати "Європейська Солідарність"", – зазначив лідер партії.

Він додав, що на виборах одним із завдань "ЄС" є захист реформи децентралізації.

""Європейська Солідарність" йде на місцеві вибори для того, щоб захистити одну з ключових реформ нашої команди – децентралізацію, результати якої втілені в нових дорогах, новому транспорті, відремонтованих школах і дитячих садах, освітлених вулицях тощо. Це відбувається не тільки тому , що мери-лідери місцевих партій такі професійні, але ще й тому, що ініційована нашою командою децентралізація дала гроші на місця в інтересах місцевих громад", – пояснив Порошенко.

Лідер "ЄС" додав, що нинішня влада може відібрати це.

"Протягом року вона вже неодноразово запускала свої клешні в кишені громад. Тільки сильна в масштабах всієї України опозиція здатна дати владі по руках. І така опозиція – це "Європейська Солідарність"", – додав Порошенко.

Нагадаємо, що 31 серпня в Києві проходить з'їзд партії "Європейська солідарність". OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію заходу.

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