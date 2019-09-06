Порошенко: коли Путін вимагає звільнення ключового свідка по МН17 – це і є визнання відповідальності

Партія "Європейська солідарність" закликатиме притягнути до відповідальності Росію за всі жертви, які були впродовж останніх п'яти років через російську агресію в Україні.

На цьому наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко під час зустрічі з колишнім президентом Латвії Раймондсом Вейонісом, повідомили на сайті пресслужби політсили. Порошенко зауважив, що українська сторона покладає сподівання на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відбудеться восени.

"Наша делегація обов'язково буде там присутня. Ми закликатимемо притягнути до відповідальності Росію за всі жертви, які були впродовж останніх п'яти років через російську агресію в Україні", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко і Раймондс Вейоніс Сайт пресслужби партії "Європейська солідарність"

Він особливо наголосив, що йдеться також і про невинні жертви, які загинули через збиття літака рейсу МН17.

"Чи можете ви собі уявити, що Путін вимагає звільнення ключового свідка з МН17 і його повернення до Росії. Це і є визнання відповідальності", – заявив Петро Порошенко.

Колишній президент Латвії Раймондс Вейоніс зі свого боку запевнив, що його країна продовжуватиме підтримку України у її захисті незалежності та територіальної цілісності.

Він наголосив, що необхідно продовжувати постійно тиснути на країни, навіть всередині Європейського Союзу, оскільки іноді відбуваються надто довгі дискусії, наприклад щодо продовження санкцій проти Росії.

Раймондс Вейоніс також наголосив на важливості виконання Мінських угод.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд вирішив звільнити з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха. Його відпустили просто із зали суду під особисте зобов'язання.

Зокрема суддя скасував постанову Шевченківського суду щодо продовження Цемаху запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до 20 жовтня 2020 року.

Як писав OBOZREVATEL, Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути важливим свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року у Донецькій області.

Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.

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