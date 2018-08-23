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Олександр Шульман
Олександр Шульман
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Порошенко извинился за свой ляп: не у всякого политика хватит на это сил

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По поводу извинений Президента Петро Порошенко.

Я считаю, что с открытием огня по нашим войскам с сопредельной территории и прямого ввода кадровых российских БТГР само понятие АТО - антитеррористическая операция стало вздором и эвфемизмом.

В принципе, почти все мои друзья говорят "фронт", "война", "сектор". Термин АТО употребляется в официальной переписке и сообщениях.

То, что вместо АТО, которую успешно вели, мы с 12 июня 2014 - первых российских танков, переброшенных на Донбасс, после расстрелов наших лагерей под Зеленопольем мы получили войну, изменило весь расклад, всю ситуацию на Востоке Страны.

Поэтому тем, кому нужно было официально озвученное признание ошибки оценки ситуации из уст Верховного - вы его получили.

Не у всякого политика хватит сил и мужества признать свои ошибки.

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Кстати, в прошлом всего один Верховный их признал привселюдно - помните:

"У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—42 гг., когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города ... покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог бы сказать: ну вас к черту, вы не оправдали наших надежд, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду.

… Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением".

Это из речи товарища Сталина на приёме в Кремле в мае 1945 года.

Так вот.

Пётр Порошенко свои ошибки признал. Не в первый раз - напомню, как он извинился перед волонтёрами за свой ляп. Ну, а тем, кто понимает ситуацию, полагаю, его извинения до лампочки. Как говорит один из лучших офицеров, которых я узнал, Юрий Лакша "Войну - её ж воевать надо".

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Автор
Олександр ШульманОлександр Шульман
Тема
війна
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Александра Шульмана
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
ПеПе преступник узурпировавший власть народа, за предательство не прощают.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Ильчук Андрей, не бубни одно и тоже в комментах ко всем материалам. Или тексты в методичке закончились?
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