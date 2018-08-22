"Поневолити розум": Порошенко виступив із потужним закликом до українців

Президент України Петро Порошенко закликав українців включитися в інформаційну війну з Росією, яка триває вже чотири роки.

Як заявив глава держави на міжнародній волонтерсько-ветеранському форумі в середу у Києві, частина українського політикуму "грає на руку Кремлю".

"Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але шокує інше: як же до біса у нього адвокатів в українському політикумі! Вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти на Україну!" - наголосив Порошенко.

Новини Порошенко залишився без підтримки Гройсмана і Яценюка

Закликаю вас включитися в інформаційну війну. Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але шокує інше: як же до біса у нього адвокатів в українському політикумі! Вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти на Україну! - Петро Порошенко (@poroshenko) August 22, 2018

Він нагадав, що нинішня російсько-українська війна - це, в першу чергу, війна за незалежність України.

Петро Порошенко

"І почала її Росія. У цій війні ми відстоюємо власні цінності, свободу і європейський вибір. І ключ від миру знаходиться у Кремлі. Мир на російських кабальних умовах для нас неприйнятний", - зазначив президент.

Новини Меркель розкрила Порошенку суть переговорів з Путіним

"Сучасна війна ведеться не тільки на лінії фронту. У нас всі вже добре вивчили термін "гібридна війна". Кремль нав'язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум", - сказав він.

Всі ми знаємо, що теперішня російсько-українська війна – це війна за Незалежність України. І розпочала її Росія. У цій війні ми відстоюємо свої цінності, свободу та європейський вибір. І ключ від миру знаходиться в Кремлі. Мир на російських кабальних умовах для нас неприйнятний. - Петро Порошенко (@poroshenko) August 22, 2018

Також Порошенко додав, що починаючи з 2014 року українська армія звільнила більшу частину території Донбасу.

"За цей час ми вистояли у боротьбі із жорстоким, сильним і віроломним агресором. У цій боротьбі зміцнили державу і остаточно сформувалися як нація", - наголосив глава держави.

На жаль, ми зустрічаємось поки що не у Донецьку чи Луганську. 2014-го року ви звільнили більшу частину території Донбасу. За цей час вистояли у боротьбі із жорстоким, сильним і віроломним агресором. У цій боротьбі зміцнили державу і остаточно сформувалися як нація. - Петро Порошенко (@poroshenko) August 22, 2018

Нагадаємо, раніше Порошенко зробив потужне попередження Росії, пообіцявши, що по всьому анексованому Криму буде піднято синьо-жовтий прапор України.

Дивіться відео по темі