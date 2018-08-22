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"Поневолити розум": Порошенко виступив із потужним закликом до українців

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Президент України Петро Порошенко закликав українців включитися в інформаційну війну з Росією, яка триває вже чотири роки.

Як заявив глава держави на міжнародній волонтерсько-ветеранському форумі в середу у Києві, частина українського політикуму "грає на руку Кремлю".

"Коли з хворої голови на здорову валить Путін, це ще можна зрозуміти. Але шокує інше: як же до біса у нього адвокатів в українському політикумі! Вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти на Україну!" - наголосив Порошенко.

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Він нагадав, що нинішня російсько-українська війна - це, в першу чергу, війна за незалежність України.

Петро Порошенко

"І почала її Росія. У цій війні ми відстоюємо власні цінності, свободу і європейський вибір. І ключ від миру знаходиться у Кремлі. Мир на російських кабальних умовах для нас неприйнятний", - зазначив президент.

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"Сучасна війна ведеться не тільки на лінії фронту. У нас всі вже добре вивчили термін "гібридна війна". Кремль нав'язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум", - сказав він.

Також Порошенко додав, що починаючи з 2014 року українська армія звільнила більшу частину території Донбасу.

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"За цей час ми вистояли у боротьбі із жорстоким, сильним і віроломним агресором. У цій боротьбі зміцнили державу і остаточно сформувалися як нація", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше Порошенко зробив потужне попередження Росії, пообіцявши, що по всьому анексованому Криму буде піднято синьо-жовтий прапор України.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вам бы, Петр Алексеевич, к народу Украины обратиться. Да вот беда - не желаете знать кто это и что народ Украины определяет. Если бы знали, то реализовывали бы идею народа и делали с народом общее дело, которое поколения народа Украины начиная с основателей столицы считают своим. В наш народ и в те времена в князья себе нанимал лишь способных его идеей жить и заниматься с народом общим делом. А остальных и тогда выгоняли. С тех пор и по сей день ничего по сути не изменилось.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Ильчук Андрей, пидор не зачет. свин такое же чмо как и ты, вы все будете отвечать.
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Шоколадэнфюрер Петя кроме конфет и тортов производит еще и морские катера,на которые ставит пушку и продает своей стране втрое дороже зарубежных аналогов.Для обоснования необходимости их закупки он приказал задержать российские "Норд" и "Механик Погодин". Т.к. "обвар" на катерах охуи-й,петя на своей "Кузне" строит еще 3 новых цеха. Короче: кому война,кому мать родная!!! Внимание: хироям сала это не читать- Петя запретил.
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