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/Політика

"Понаставляли мордоворотів!" Ляшка не пустили до Зеленського, він влаштував скандал. Відеофакт

59.5тЧитати матеріал російською

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко влаштував скандал з охоронцями в коридорах Адміністрації президента.

Нардеп прийшов на консультацію глави держави Володимира Зеленського з лідерами фракцій парламенту, проте його не пустили до зали засідань через увімкнений телефон. Стрімом поділився у Facebook сам радикал.

"Ви порушуєте закон, ви не даєте можливості потрапити на консультацію з президентом. Понаставляли мордоворотів!" — лається на відео Ляшко з охороною. Охоронці ж запрошують нардепа увійти, попередньо залишивши телефон.

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Охорона Зеленського

Охорона Зеленського

"Хто ви такі, щоб я залишав телефон!", — заявив Ляшко і спробував проникнути через інший вхід, однак і там на нього чекали закриті двері.

Радикал пообіцяв продовжити стрім після зустрічі із президентом:

"Я змушений залишити телефон. Українці, робіть висновки!"

До цього журналістам біля будівлі Адміністрації президента України Ляшко заявив, що рішення Зеленського розпустити парламент "неконституційне, неправове", самому ж президенту він сказав, що "нормально ставиться до розпуску".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня на консультації прибуло керівництво Верховної Ради та лідери фракцій.

Нагадаємо, в день інавгурації під час першого звернення нового президента України до українців між ним і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком виникла суперечка. Ляшка обурило, що Зеленський перейшов з державної мови на російську, і він зробив йому зауваження.

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Особи
Олег ЛяшкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Адміністрація Президента
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Педик к клоуну пришел, никого там не нашел... почесал чуток яйцо, кинув взгяд через плечО!!! Заебали клоуны, педики и жыдики!!!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Ляшко вже "доборовся"...не президент,не депутат, нихто...))) приплыли...
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Ляшко насадись на вила
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