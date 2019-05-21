"Понаставляли мордоворотів!" Ляшка не пустили до Зеленського, він влаштував скандал. Відеофакт

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко влаштував скандал з охоронцями в коридорах Адміністрації президента.
Нардеп прийшов на консультацію глави держави Володимира Зеленського з лідерами фракцій парламенту, проте його не пустили до зали засідань через увімкнений телефон. Стрімом поділився у Facebook сам радикал.
"Ви порушуєте закон, ви не даєте можливості потрапити на консультацію з президентом. Понаставляли мордоворотів!" — лається на відео Ляшко з охороною. Охоронці ж запрошують нардепа увійти, попередньо залишивши телефон.
Охорона Зеленського
"Хто ви такі, щоб я залишав телефон!", — заявив Ляшко і спробував проникнути через інший вхід, однак і там на нього чекали закриті двері.
Радикал пообіцяв продовжити стрім після зустрічі із президентом:
"Я змушений залишити телефон. Українці, робіть висновки!"
До цього журналістам біля будівлі Адміністрації президента України Ляшко заявив, що рішення Зеленського розпустити парламент "неконституційне, неправове", самому ж президенту він сказав, що "нормально ставиться до розпуску".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня на консультації прибуло керівництво Верховної Ради та лідери фракцій.
Нагадаємо, в день інавгурації під час першого звернення нового президента України до українців між ним і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком виникла суперечка. Ляшка обурило, що Зеленський перейшов з державної мови на російську, і він зробив йому зауваження.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram