Помстилися за перемогу ЗСУ? Терористи "ДНР" влаштували бійню в Мар'їнці. Моторошні фото

Вранці 14 червня російські окупанти влаштували масований обстріл житлових кварталів селища Мар'їнка під Донецьком.

Бити по мирному населенню терористи почали о 5 годині ранку, розповів в ефірі "Армія ФМ" пресофіцер 24 бригади ЗСУ імені Короля Данила Олександр Савченко.

За його словами, ворог влучив прямим потраплянням із 2С1 122 мм у будівлю, де проживала сім'я з п'ятьох осіб. Усі вони доставлені в лікарню міста Курахове.

Примітно, що одразу після обстрілу екіпаж ворога 2С1 "Гвоздика" сховався за житлові квартали Донецька. Найсерйозніші поранення у результаті дій терористів отримав чоловік 1933 року народження. Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, військові 24 бригади дістали його з-під завалів. Він госпіталізований із контузією і важкими травмами.

Решта постраждалих – середнього ступеня тяжкості, зокрема й дитина восьми років. Дівчинка отримала контузію і тупу травму живота. Як розповів її батько, від їхнього будинку майже нічого не залишилося.

Військові й поліція опублікували фото моторошних наслідків атаки терористів мирного населення.

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик" Національна поліція

Зруйнований будинок мирних жителів Національна поліція

Руїни житлового сектора Національна поліція

Постраждала дівчинка "Цензор.НЕТ"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик" "Цензор.НЕТ"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик" "Цензор.НЕТ"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик" "Цензор.НЕТ"

Жінки, які постраждали під час обстрілу "Цензор.НЕТ"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик" Національна поліція

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик" Національна поліція

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик" Національна поліція

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик" Національна поліція

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик" Національна поліція

Руйнування в Мар'їнці "Армія ФМ"

Постраждала жінка "Армія ФМ"

Чоловік, який отримав найсерйозніші поранення "Армія ФМ"

Терористи обстріляли Мар'їнку Facebook штабу ООС

Наслідки обстрілу з боку "ДНР" Facebook штабу ООС

Сім'я залишилася без будинку через обстріл Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

бійцям 24-ої окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

Пресофіцер 24-ої бригади ЗСУ Назар Ільницький розповів, що план цієї успішної операції давно готувався за участю вищого командування.

Тепер цивільне населення перебуває набагато далі від лінії зіткнення, а українські захисники з нових позицій можуть краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

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