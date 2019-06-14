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Помстилися за перемогу ЗСУ? Терористи "ДНР" влаштували бійню в Мар'їнці. Моторошні фото

7.3тЧитати матеріал російською

Вранці 14 червня російські окупанти влаштували масований обстріл житлових кварталів селища Мар'їнка під Донецьком.

Бити по мирному населенню терористи почали о 5 годині ранку, розповів в ефірі "Армія ФМ" пресофіцер 24 бригади ЗСУ імені Короля Данила Олександр Савченко.

За його словами, ворог влучив прямим потраплянням із 2С1 122 мм у будівлю, де проживала сім'я з п'ятьох осіб. Усі вони доставлені в лікарню міста Курахове.

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Примітно, що одразу після обстрілу екіпаж ворога 2С1 "Гвоздика" сховався за житлові квартали Донецька. Найсерйозніші поранення у результаті дій терористів отримав чоловік 1933 року народження. Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, військові 24 бригади дістали його з-під завалів. Він госпіталізований із контузією і важкими травмами.

Решта постраждалих – середнього ступеня тяжкості, зокрема й дитина восьми років. Дівчинка отримала контузію і тупу травму живота. Як розповів її батько, від їхнього будинку майже нічого не залишилося.

Військові й поліція опублікували фото моторошних наслідків атаки терористів мирного населення.

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Національна поліція

Зруйнований будинок мирних жителів

Зруйнований будинок мирних жителів

Національна поліція

Руїни житлового сектора

Руїни житлового сектора

Національна поліція

Постраждала дівчинка

Постраждала дівчинка

"Цензор.НЕТ"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

"Цензор.НЕТ"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

"Цензор.НЕТ"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

"Цензор.НЕТ"

Жінки, які постраждали під час обстрілу

Жінки, які постраждали під час обстрілу

"Цензор.НЕТ"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Національна поліція

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Національна поліція

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Національна поліція

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Національна поліція

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"

Національна поліція

Руйнування в Мар'їнці

Руйнування в Мар'їнці

"Армія ФМ"

Постраждала жінка

Постраждала жінка

"Армія ФМ"

Чоловік, який отримав найсерйозніші поранення

Чоловік, який отримав найсерйозніші поранення

"Армія ФМ"

Терористи обстріляли Мар'їнку

Терористи обстріляли Мар'їнку

Facebook штабу ООС

Наслідки обстрілу з боку "ДНР"

Наслідки обстрілу з боку "ДНР"

Facebook штабу ООС

Сім'я залишилася без будинку через обстріл

Сім'я залишилася без будинку через обстріл

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • бійцям 24-ої окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.

  • Пресофіцер 24-ої бригади ЗСУ Назар Ільницький розповів, що план цієї успішної операції давно готувався за участю вищого командування.

  • Тепер цивільне населення перебуває набагато далі від лінії зіткнення, а українські захисники з нових позицій можуть краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР"Збройні сили України
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Коментарі на сайті не модеровані
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Да не. Просто ВСУ обстреляли сами себя.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Рюське мир во всей красе
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