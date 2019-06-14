Помстилися за перемогу ЗСУ? Терористи "ДНР" влаштували бійню в Мар'їнці. Моторошні фото

Вранці 14 червня російські окупанти влаштували масований обстріл житлових кварталів селища Мар'їнка під Донецьком.
Бити по мирному населенню терористи почали о 5 годині ранку, розповів в ефірі "Армія ФМ" пресофіцер 24 бригади ЗСУ імені Короля Данила Олександр Савченко.
За його словами, ворог влучив прямим потраплянням із 2С1 122 мм у будівлю, де проживала сім'я з п'ятьох осіб. Усі вони доставлені в лікарню міста Курахове.
Примітно, що одразу після обстрілу екіпаж ворога 2С1 "Гвоздика" сховався за житлові квартали Донецька. Найсерйозніші поранення у результаті дій терористів отримав чоловік 1933 року народження. Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, військові 24 бригади дістали його з-під завалів. Він госпіталізований із контузією і важкими травмами.
Решта постраждалих – середнього ступеня тяжкості, зокрема й дитина восьми років. Дівчинка отримала контузію і тупу травму живота. Як розповів її батько, від їхнього будинку майже нічого не залишилося.
Військові й поліція опублікували фото моторошних наслідків атаки терористів мирного населення.
Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"
Національна поліція
Зруйнований будинок мирних жителів
Національна поліція
Руїни житлового сектора
Національна поліція
Постраждала дівчинка
"Цензор.НЕТ"
Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"
"Цензор.НЕТ"
Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"
"Цензор.НЕТ"
Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"
"Цензор.НЕТ"
Жінки, які постраждали під час обстрілу
"Цензор.НЕТ"
Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"
Національна поліція
Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"
Національна поліція
Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"
Національна поліція
Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"
Національна поліція
Наслідки обстрілу Мар'їнки з "Гвоздик"
Національна поліція
Руйнування в Мар'їнці
"Армія ФМ"
Постраждала жінка
"Армія ФМ"
Чоловік, який отримав найсерйозніші поранення
"Армія ФМ"
Терористи обстріляли Мар'їнку
Facebook штабу ООС
Наслідки обстрілу з боку "ДНР"
Facebook штабу ООС
Сім'я залишилася без будинку через обстріл
Facebook штабу ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
бійцям 24-ої окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила вдалося зайняти нові позиції в Мар'їнці. Тепер до тимчасово окупованого Донецька їм залишилася буквально сотня метрів.
Пресофіцер 24-ої бригади ЗСУ Назар Ільницький розповів, що план цієї успішної операції давно готувався за участю вищого командування.
Тепер цивільне населення перебуває набагато далі від лінії зіткнення, а українські захисники з нових позицій можуть краще спостерігати за ворогом і контролювати його дії.
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