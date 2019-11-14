Помічник Зеленського таємно зустрівся з лобістом Трампа: знайдений "російський слід"

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак зустрічався з колишнім радником глави США Дональда Трампа Брайаном Ланза.

Як передає УП, зустріч пройшла ввечері в середу, 13 листопада, у київському ресторані "Гудман" на вулиці Жилянській.

Спочатку американський лобіст проводив час у компанії помічниці Єрмака, який сів за стіл трохи пізніше, близько 22:00.

Про що говорили сторони – інформації немає. Ланза відомий тим, що допомагав зняти американські санкції з російського олігарха Олега Дерипаски.

Єрмак зустрівся з ексрадником Трампа УП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.

Водночас Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.

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