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14 листопада • оновлено в 21:44
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Помічник Зеленського таємно зустрівся з лобістом Трампа: знайдений "російський слід"

1.2т
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Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак зустрічався з колишнім радником глави США Дональда Трампа Брайаном Ланза.

Як передає УП, зустріч пройшла ввечері в середу, 13 листопада, у київському ресторані "Гудман" на вулиці Жилянській.

Спочатку американський лобіст проводив час у компанії помічниці Єрмака, який сів за стіл трохи пізніше, близько 22:00.

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Про що говорили сторони – інформації немає. Ланза відомий тим, що допомагав зняти американські санкції з російського олігарха Олега Дерипаски.

Єрмак зустрівся з ексрадником Трампа

Єрмак зустрівся з ексрадником Трампа

УП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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