Померла 19-річна дочка нардепа Столара

Померла 19-річна дочка народного депутата від "Опозиційного платформи – За життя" Вадима Столара.

Про це нардеп повідомив у Facebook. Він зазначив, що дівчина померла уві сні від зупинки серця.

"Друзі, в нашу сім'ю прийшла біда. Наша старша дочка Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не описати словами. Я дуже прошу всіх поставитись з розумінням і поважати право нашої сім'ї на приватне життя", – йдеться в повідомленні.

Столар подякував за підтримку і розуміння, зазначивши, що в такий трагічний час повинен бути з родиною.

Відзначимо, що Вадиму Столару 38 років. У нього з дружиною четверо дітей – Діана, Джемма, Єва та Даніель.

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