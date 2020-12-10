Померла 19-річна дочка нардепа Столара
Померла 19-річна дочка народного депутата від "Опозиційного платформи – За життя" Вадима Столара.
Про це нардеп повідомив у Facebook. Він зазначив, що дівчина померла уві сні від зупинки серця.
"Друзі, в нашу сім'ю прийшла біда. Наша старша дочка Діана померла уві сні від зупинки серця. Це горе, яке не описати словами. Я дуже прошу всіх поставитись з розумінням і поважати право нашої сім'ї на приватне життя", – йдеться в повідомленні.
Столар подякував за підтримку і розуміння, зазначивши, що в такий трагічний час повинен бути з родиною.
Відзначимо, що Вадиму Столару 38 років. У нього з дружиною четверо дітей – Діана, Джемма, Єва та Даніель.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вадим Столар був обраний главою київської парторганізації "Опозиційною платформи – За життя".
Столар був одним із нардепів, що оскаржили незаконне збагачення в КСУ.
Столар оформив на свою дружину Інну Майструк розкішний маєток і пів гектара землі на березі озера Заріваха (мікрорайон Осокорки) у Києві.