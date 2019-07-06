Полторак провів перестановки в керівництві ЗСУ: що змінилося

Міністр оборони України Степан Полторак призначив новим командувачем Сил логістики ЗСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневського і новим командувачем оперативного командування "Південь" генерал-майора Ігоря Палагнюка.

Як зазначив міністр у Facebook, генерал-лейтенант Олег Вишневський "має досвід виконання завдань як на командних, так і штабних посадах".

"Він пройшов практично шлях від лейтенанта до генерал-лейтенанта, обіймаючи різні посади і маючи відповідну підготовку і освіту. Переконаний, що головним є те, що генерал Вишневський знає, які проблеми є в силах логістики, адже він був командувачем ОК "Південь", - додав Полторак.

Олег Вишневський, судячи з декларації, живе на одну зарплату. У нього є квартира, гараж та земельна ділянка в Новоград-Волинському (там дислокується 30-я бригада), їздить він на "Мазді-3" 2008 року.

Новим командувачем оперативного командування "Південь" міністр оборони призначив генерал-майора Ігоря Палагнюка.

Полторак висловив надію, що Палагнюку "вдасться зробити все можливе для того, щоб оперативне командування було більш підготовленим".

У декларації Палагнюка – квартира, будинок і дві земельні ділянки в Чернівецькій області, а також автомобіль ВАЗ 2007. Основним джерелом доходу вказана зарплата військовослужбовця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада України відмовилася звільнити главу Міністерства оборони Степана Полторака, який обіймає цю посаду з 2014 року.

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