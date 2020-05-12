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12 травня • оновлено в 18:41
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Польща ухвалила Стратегію національної безпеки і назвала Росію головною загрозою

2.6т
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У вівторок, 12 травня, президент Польщі Анджей Дуда підписав Стратегію національної безпеки, в якій назвав Росію головною загрозою.

Про це повідомляє "Польське радіо". Видання пише, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що Стратегія національної безпеки стосується загроз, на які повинна реагувати польська армія. Одна з таких загроз – російська агресія.

"Ця загроза, звичайно, широко відома. Це агресивна політика Росії. Ми протистоїмо цій політиці, беручи активну участь в діяльності Північноатлантичного альянсу. Солдати польської армії дислокуються на Східному фланзі НАТО, але не тільки в Польщі, а також і в країнах-союзниках по блоку НАТО, створюючи нові частини. Це, наприклад, Війська територіальної оборони. Польські солдати протистоять кіберзагрозам – ми створили кібервойска", – зазначив глава Міноборони.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак

Пізніше на основі Стратегії національної безпеки створять докладні рекомендації щодо напрямків розвитку безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Польща зажадала від Росії компенсацію за шкоду, заподіяну під час Другої світової війни.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Анджей Дуда
Місце
Польща
Тег
Росія - країна-агресор
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Wick John
Wick John
Гиена Европы решила поддержать своих рабов свиней
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Карпенко Игорь
Карпенко Игорь
За то мы, все, знаем кто у шляхты свинарники чистит....
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Julius Evola
Julius Evola
хахаха! польские жопомои создали кибервойска!
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