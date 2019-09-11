Поліція виступила з гучною заявою щодо ДТП з Гонтаревою

Поліція Лондона вважає нещасним випадком наїзд на ексглаву Національного банку України Валерію Гонтареву.

Про це з посиланням на британських правоохоронців інформує theБабель.

За словами поліцейських, водій Монір Малик, котрий скоїв наїзд, після ДТП не втік, а залишився на місці.

Його вже допитали і вирішили не затримувати, оскільки "підозрілих обставин" інциденту не виявили.

Валерія Гонтарева НВ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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