Поліція виступила з гучною заявою щодо ДТП з Гонтаревою

Поліція Лондона вважає нещасним випадком наїзд на ексглаву Національного банку України Валерію Гонтареву.
Про це з посиланням на британських правоохоронців інформує theБабель.
За словами поліцейських, водій Монір Малик, котрий скоїв наїзд, після ДТП не втік, а залишився на місці.
Його вже допитали і вирішили не затримувати, оскільки "підозрілих обставин" інциденту не виявили.
Валерія Гонтарева
НВ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В кінці серпня Гонтареву збило авто в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи. Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з лікарняної палати з постраждалою Гонтаревою.
Водночас у Києві невідомі в ніч на 5 вересня спалили автомобіль, зареєстрований на невістку Гонтаревої.
Сама Гонтарева вже заявила про погрози на свою адресу і не виключила, що їй доведеться просити політичного притулку у Великобританії.
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