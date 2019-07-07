Політолог: суспільство має бити на сполох щодо ситуації на 216-му виборчому окрузі в Києві

Журналісти, моніторингові організації мають звернути увагу на ситуацію на 216-му виборчому округу, а також на інші округи, де старі політики, за допомогою відпрацьованих схем, намагаються пройти до парламенту.

Таку думку висловив політичний експерт Олександр Антонюк.

"Чинному депутату парламенту Олександру Супруненку одного разу це вже вдалося, тож тепер він хоче повторити трюк. На 216-му окрузі, увага, одночасно зареєструвались кандидатами в народні депутати три давніх компаньйони – той же Супруненко, а також депутати Київради Віталій Павлик і Павло Тесленко. Мають темне політичне минуле, пов’язані з Партією регіонів, Черновецьким, за ними – антидержавні голосування, корупційні схеми і дерибани бюджетів, підкуп виборців. Виникало питання: навіщо їм трьом йти по одному округу? Але тут Супруненко знімається з виборів. І залишається Павлик, який катає виборців на корабликах, влаштовує дитячі свята на окрузі і замінює поштові скриньки. Бо що заважає Супруненкові передати Павлику свої схеми? Ну а ще один кандидат не буде зайвим, приміром, щоб впливати на комісії", – зазначив Антонюк.

За його словами, що громадянське суспільство має терміново реагувати на такі факти.

"Усі, хто розуміє, що реванш старих сил у новому парламенті – велике зло. Поки є час, давайте діяти, треба бити на сполох щодо таких округів", – закликав Антонюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп-мільярдер знявся з виборів у Києві, але сітки можуть працювати на іншого.

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