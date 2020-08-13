Політолог попередив про загрозу маніпуляції на екотемах перед місцевими виборами.

Політолог Андрій Єрмолаєв попередив, що спекуляції навколо екологічних тем перед місцевими виборами можуть стати приводом для виведення людей на вулиці.

На його переконання, маніпуляції політиків лише відволікатимуть увагу від вирішення важливих для країни проблем у екологічній сфері, повідомляє "5 канал".

"У нас є структури і організації, які можуть себе представити. Прояви такого протесту добре організовані, володіють технологіями інформаційного обміну, комунікаторами, системами забезпечення порядку тощо. Ця загроза дуже велика", – попередив Єрмолаєв.

Він зауважив: багато екологічних лих, з якими стикається Україна, – повені, пожежі, окремі техногенні випадки – пов’язані з забрудненням води. За його словами, політичні сили традиційно використовуватимуть такі яскраві приклади екологічних чи техногенних катастроф, щоб показати недолугість чинної влади.

У низці регіонів, попереджають експерти, спекуляції навколо екологічних проблем можуть стати приводом і для виведення людей на вулиці. З залученням "псевдоактивістів", що професійно протестують за гроші.