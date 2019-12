"Політично вмотивовані кроки!" У Європі засудили переслідування Порошенка

Нове кримінальне провадження ДБР проти п'ятого президента України Петра Порошенка через підписання Мінських угод викликало хвилю гніву серед європейських політиків та дипломатів.

Так, член Європейського парламенту, віцеспікер литовського Сейму Пятрас Ауштрявічюс висловив своє занепокоєння через відкриття нового провадження на своїй сторінці у Twitter.

Впливовий політик закликав українську владу припинити політично вмотивовані кроки для тиску на своїх опонентів.

"Висловлюю глибоке занепокоєння через порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка, яку відкрило ДБР за можливу державну зраду, внаслідок підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. Закликаю усяким чином уникати політично вмотивованих кроків!" – заявив представник Європарламенту.

Напередодні дії ДБР засудив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт. У своєму коментарі він порівняв Зеленського з Януковичем, бо обидва переслідують опозиційних лідерів за допомогою вигаданих кримінальних справ.

"Янукович посадив Тимошенко до в'язниці за підробленими звинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те саме. Це Україна в найгіршому вигляді. Сором!" – наголосив Більдт.

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялося за розслідування провадження щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

Після оприлюднення записів "касетного скандалу Зеленського" стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було. Зважаючи на те, що Романа Трубу звільнять вже з 1 січня, нова справа проти Порошенка виглядає як "дембельський акорд" для створення інформаційного галасу.

Водночас на останньому саміті "нормандської четвірки" європейські лідери заявили, що альтернативи Мінським угодам не існує. Зеленський із цим погодився і взяв на себе зобов’язання з їхнього виконання.

Реакція європейських політиків доводить скочування української демократії до домайданівського рівня, що може стати перепоною на шляху до євроатлантичної інтеграції.

