Поклонська вирішила прибрати головного суперника Путіна

Екс-прокурор анексованого Криму і так званий депутат Держдуми Росії Наталія Поклонська направила в російський ЦВК запит про зняття з виборів кандидата в президенти Ксенію Собчак.

Як повідомляє Крим.Реалії, причиною вона вказала посягання на територіальну цілісність Росії і неповагу до жителів Криму.

"Так поводитися і нешанобливо ставитися до кримчан - недозволено. Звичайно ж, я мовчати не можу, тому направила відповідний депутатський запит на ім'я голови ЦВК Росії і прошу зняти з реєстрації кандидата в президенти Собчак за порушення закону. Я не розраховую на якісь документи реагування, але тим не менше ми, кримчани і севастопольці, позицію свою виклали і показали, що не треба до нас так ставитися. Ми - Росія, і якщо комусь це не подобається, то це його проблеми, але не наші", - заявила Поклонська.

За словами екс-депутата, кандидат у президенти "не має права публічно заявляти про те, що якась частина Росії не належить країні".

"Це неприпустимо і заборонено федеральним законом", - заявила Поклонська.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський журналіст викрив Собчак у брехні з приводу Криму.