Головна Новини
27 березня • оновлено в 15:23
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Павло Розенко
Павло Розенко
Ексвіцепрем'єр-міністр України Всі статті автора

Поки українці вдома без зарплат, "Слуги" ні в чому собі не відмовляють

6.4т

ХОТІЛИ ЯК КРАЩЕ, А ВИЙШЛО....

Зеленський гучно пропіарив створення Стабілізаційного Фонду України для подолання наслідків коронавірусу‼️

Фонд, який мали наповнити ОЛІГАРХИ (!!) і який би допоміг Україні вирішити фінансові проблеми в цей непростий час...

На виконання цього рішення Президента, Уряд подав пропозиції щодо формування Стабілізаційного Фонду!

ОЛІГАРХАМИ, що наповнюватимуть Фонд, українська влада ВИЗНАЛА:

  • Культура;

  • Освіта і наука;

  • Охорона здоров‘я;

  • Люди з інвалідністю;

  • Кінематограф;

  • Українське фермерство;

  • Дороги та інфраструктура...

Саме за рахунок цих "олігархів" і буде сформований Стабілізаційний Фонд у розмірі 124 млрд. гривень.

Інших олігархів в урядовому списку помічено не було!

ЖОДНОГО СКОРОЧЕННЯ ВИДАТКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: Президента і його Офісу, народних депутатів, міністрів та їх замів, прокурорів, суддів, інших топ-чиновників - НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО‼️‼️‼️

ЗАБУДЬТЕ ПРО ЦЕ!!

Ну звісно, українці сидять вдома без зарплат і пенсій, думають як прогодувати свої сім’ї, "моляться" на кожну "попутку", яка довезе їх до роботи чи до магазину!

Натомість, "Слуги народу" ЖИВУТЬ ПОВНОЦІННО І НІ В ЧОМУ СЕБЕ НЕ ОБМЕЖУЮТЬ І НЕ ВІДМОВЛЯЮТЬ!!

НУ ДА, САМЕ Ж ЦЕ ВОНИ ОБІЦЯЛИ "ЗРОБИТИ РАЗОМ"!!

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Павло Розенко Павло Розенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Павла Розенка
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
1
Смішно
6
Цікаво
39
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Вот чья бы корова мычала ... Корова - это в данном случае не аллегория !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
6
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вони зробили їх разом, саме тих 73% і зробили разом з усіма чиновниками. Вітаю вас безмозгових 73% , що проголосували за шимпанЗЕ.
Показать комментарий полностью
Ответить
11
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги