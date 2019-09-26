Поки без Трампа: Зеленський розсекретив деталі зустрічі в "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч учасників "нормандського формату" пройде без США.

Про це він заявив після зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом, передає "УП".

Зеленський пояснив, що вже звертався до Штатів із пропозицією приєднатися до переговорів, а під час зустрічі з президентом Трампом вперше особисто запросив його до "нормандського формату". Однак гарант підкреслив, що має намір провести свою першу чотиристоронню зустріч з представниками Франції, Німеччини і Росії в нинішньому складі.

"Зараз нам потрібно вперше в моєму політичному житті зустрітися в цьому форматі, який є. Якщо він не працюватиме і не рухатиметься, тоді так, ми будемо залучати. І не тільки Америку", – додав глава держави.

Водночас Зеленський повідомив, що дата наступної зустрічі ще не узгоджена.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.

Так, нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і привела до початку процедури імпічменту в американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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