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27 вересня • оновлено в 19:38
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Поки без Трампа: Зеленський розсекретив деталі зустрічі в "нормандському форматі"

2.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступна зустріч учасників "нормандського формату" пройде без США.

Про це він заявив після зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом, передає "УП".

Зеленський пояснив, що вже звертався до Штатів із пропозицією приєднатися до переговорів, а під час зустрічі з президентом Трампом вперше особисто запросив його до "нормандського формату". Однак гарант підкреслив, що має намір провести свою першу чотиристоронню зустріч з представниками Франції, Німеччини і Росії в нинішньому складі.

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"Зараз нам потрібно вперше в моєму політичному житті зустрітися в цьому форматі, який є. Якщо він не працюватиме і не рухатиметься, тоді так, ми будемо залучати. І не тільки Америку", – додав глава держави.

Водночас Зеленський повідомив, що дата наступної зустрічі ще не узгоджена.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Тег
нормандський формат
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Кого отшили и где ? Ты со своим короче, не позорился бы лучше.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Короче - отшили ...
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