"Показове шмагання": Чорновіл різко висловився про засідання "слуг народу"

Політик Тарас Чорновіл назвав закрите засідання фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського показухою.

"Це демонстративно-показове шмагання відбувається, щоб зберегти монобільшість", – заявив Чорновіл у ефірі ObozTV.

Він пояснив, що до фракції "СН" потрапили люди з цілковито різними інтересами.

"Частина з них – "голоштаньки", у яких нічого особливого в житті не було. Інспектор газової контори, сімейний фотограф... Вони ж потягнуться до будь-кого, хто їм щось запропонує. Не обов'язково безпосередньо грошима. Можливо, якусь–то перспективу на майбутнє. Тому що вони розуміють – вони вперше та востаннє опинилися на верхівці, а потім із неї впадуть", – зазначив політик.

Крім того, за його словами, до президентської фракції приєдналися кілька груп осіб, "об'єднаних серйозними корупційними схемами".

"Там до 30-35 забудовників пройшли в парламент. "Брудних" забудовників, з дуже поганими схемами. І 30 із чимось – абсолютно несподівано, вперше в історії українського парламенту – зайшло аграріїв-зерновиків. Хто такі зерновики? Це латифундисти з гігантськими територіями землі, які їм потрібно у якийсь спосіб легітимізувати", – розповів Чорновіл.

"Плюс виринають якісь цікаві особистості, на зразок того ж самого Яценка, які щось пропонують. І фракція, яка не об'єднана ні ідеологією – там від вкрай проєвропейськи налаштованих до абсолютно проросійських – ні якимись принципами, ні партійною структурою, почала розвалюватися на очах", – додав він.

На думку Чорновола, історія з поліграфом спрямована на те, щоб нагадати всім цим групам про зняття депутатської недоторканності з 1 січня: "Так ви можете раптом залишитися без нічого і опинитися у в'язниці. Подумайте, чи варто вам грати в чиїсь гри".

"Я думаю, ця порка зараз дасть результат. Якщо ми побачимо, що зараз тихесенько спустять все на гальмах, то значить, що висновки зробила вся фракція... Всі ці групи знатимуть – перш ніж лобіювати щось своє, їм потрібно підійти до адміністрації (Офіс президента. – Ред.) і отримати на це "дозвіл", – припустив політик.

Володимир Зеленський відвідав засідання фракції "Слуга народу" president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч депутатів фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського відбулася ввечері 28 жовтня.

Незважаючи на низку скандальних інцидентів зі "слугами" в Раді, із фракції нікого не виключили.

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