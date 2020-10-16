Показання свідків та інформація з ноутбука "Бурісми" доповнять скандальне розслідування New York Post, – Деркач

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
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Андрій Деркач

Скандальне розслідування New York Post буде доповнено показаннями свідків та інформацією на ноутбуці, що належить представникам "Бурісми".

Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Андрій Деркач, пише видання "Українські новини".

За словами політика, у розслідуванні New York Post повідомляється про інформацію на ноутбуці сина колишнього віцепрезидента США, тоді як більш цікавою є інформація на другому ноутбуці, що фігурує у справі "Бурісми".

"Журналісти звертають увагу на веселе, але не дуже законне життя Байдена-молодшого. Фото Гантера Байдена з наркотиками та іншими елементами гедонізму хоч і показують не дуже моральний спосіб життя сина Джо Байдена, але ще й трохи проливають світло на корупційні схеми, які осідлали Байден разом з українськими корупціонерами. Факти ж, що підтверджують міжнародну корупцію, зберігаються саме на другому ноутбуці. Саме на ньому, на думку журналістів-розслідувачів, працювали два представники інтересів Злочевського", – повідомляє Деркач.

За його словами, другий ноутбук було передано українським правоохоронцям, а самі представники Злочевського тепер є свідками у кримінальних провадженнях.

Деркач зазначає, що вони готові розповісти, як відмивали поцуплений в українців чорний нал із комунальних платежів і як переводили у вигляді хабарів родині Байденів, які суми перераховували на сина Байдена, як була організована міжнародна корупційна мережа та хто ще був задіяний у системі Демокоррапшн.

"Свідчення свідків і проводки на ноутбуці "Бурісми" доповнять дані, знайдені на американському комп'ютері. Але головне! Це не останні свідки і не останній ноутбук. І розслідувати факти міжнародної корупції українським правоохоронцям доведеться. Ми їм допоможемо", – підсумував Деркач.

16 вересня цього року Костянтин Кулик (старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича в 2016-2019 рр.) на спільній пресконференції з народним депутатом Андрієм Деркачем повідомив, що свідки – іноземні громадяни, підтвердили, що "Бурісма" вивела на Байдена 3,4 млн доларів як оплату за консультаційні послуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син кандидата в президенти США Джо Байдена Гантер познайомив свого батька, коли той був віцепрезидентом країни, з одним із керівників української компанії Burisma Group.

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