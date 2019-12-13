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14 грудня • оновлено в 02:43
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Покарання за прогули: комітет Ради визначив санкції для нардепів, названі імена

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Комітет з питань регламенту та етики Верховної Ради звернувся до глави парламенту Дмитра Разумкова з пропозицією не компенсувати витрати на повноваження для 81 депутата через прогули.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". За даними на сайті комітету, таке рішення грунтується на інформації апарату Верховної Ради з обліку робочого часу народних депутатів в листопаді.

Верховна Рада

Верховна Рада

liga.net

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Прогули і кнопкодавство: нардепи проголосували за своє покарання

Згідно з наданими даними, 81 депутат зі списку без поважних причин не брав безпосередньої участі в більш ніж 30% голосувань під час прийняття рішень на пленарних засіданнях парламенту. Також депутати зі списку прогульників не приймали безпосередньої участі в більш ніж 50% засідань парламентських комітетів, до складу яких вони обрані.

У список депутатів, яким комітет пропонує не відшкодовувати депутатські витрати, потрапили:

  • Юрій Бойко;

  • Олег Волошин;

  • Вадим Рабинович;

  • Сергій і Юлія Льовочкіна (фракція "Опозиційна платформа - За життя");

  • Віктор Бондар;

  • Антон Яценко;

  • Ярослав Дубневич;

  • Дмитро Лубинець, (група "За майбутнє");

  • Олександр Корнієнко;

  • Максим Бужанський;

  • Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу");

  • Андрій Кожем'якін;

  • Іван Крулько;

  • Сергій Соболєв;

  • Сергій Тарута (фракція "Батьківщина");

  • Петро Порошенко;

  • Максим Саврасов (фракція "Європейська солідарність");

  • Анна Скороход;

  • Андрій Деркач;

  • Олесь Довгий;

  • Вадим Новинський (позафракційний).

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як президент України Володимир Зеленський запропонував жорстко карати нечесних нардепів і позбавляти їх мандатів.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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