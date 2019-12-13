Покарання за прогули: комітет Ради визначив санкції для нардепів, названі імена

Комітет з питань регламенту та етики Верховної Ради звернувся до глави парламенту Дмитра Разумкова з пропозицією не компенсувати витрати на повноваження для 81 депутата через прогули.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". За даними на сайті комітету, таке рішення грунтується на інформації апарату Верховної Ради з обліку робочого часу народних депутатів в листопаді.
Верховна Рада
liga.net
Згідно з наданими даними, 81 депутат зі списку без поважних причин не брав безпосередньої участі в більш ніж 30% голосувань під час прийняття рішень на пленарних засіданнях парламенту. Також депутати зі списку прогульників не приймали безпосередньої участі в більш ніж 50% засідань парламентських комітетів, до складу яких вони обрані.
У список депутатів, яким комітет пропонує не відшкодовувати депутатські витрати, потрапили:
Юрій Бойко;
Олег Волошин;
Вадим Рабинович;
Сергій і Юлія Льовочкіна (фракція "Опозиційна платформа - За життя");
Віктор Бондар;
Антон Яценко;
Ярослав Дубневич;
Дмитро Лубинець, (група "За майбутнє");
Олександр Корнієнко;
Максим Бужанський;
Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу");
Андрій Кожем'якін;
Іван Крулько;
Сергій Соболєв;
Сергій Тарута (фракція "Батьківщина");
Петро Порошенко;
Максим Саврасов (фракція "Європейська солідарність");
Анна Скороход;
Андрій Деркач;
Олесь Довгий;
Вадим Новинський (позафракційний).
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