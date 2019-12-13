Покарання за прогули: комітет Ради визначив санкції для нардепів, названі імена

Комітет з питань регламенту та етики Верховної Ради звернувся до глави парламенту Дмитра Разумкова з пропозицією не компенсувати витрати на повноваження для 81 депутата через прогули.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". За даними на сайті комітету, таке рішення грунтується на інформації апарату Верховної Ради з обліку робочого часу народних депутатів в листопаді.

Верховна Рада liga.net

Згідно з наданими даними, 81 депутат зі списку без поважних причин не брав безпосередньої участі в більш ніж 30% голосувань під час прийняття рішень на пленарних засіданнях парламенту. Також депутати зі списку прогульників не приймали безпосередньої участі в більш ніж 50% засідань парламентських комітетів, до складу яких вони обрані.

У список депутатів, яким комітет пропонує не відшкодовувати депутатські витрати, потрапили:

Юрій Бойко;

Олег Волошин;

Вадим Рабинович;

Сергій і Юлія Льовочкіна (фракція "Опозиційна платформа - За життя");

Віктор Бондар;

Антон Яценко;

Ярослав Дубневич;

Дмитро Лубинець, (група "За майбутнє");

Олександр Корнієнко;

Максим Бужанський;

Олександр Дубинський (фракція "Слуга народу");

Андрій Кожем'якін;

Іван Крулько;

Сергій Соболєв;

Сергій Тарута (фракція "Батьківщина");

Петро Порошенко;

Максим Саврасов (фракція "Європейська солідарність");

Анна Скороход;

Андрій Деркач;

Олесь Довгий;

Вадим Новинський (позафракційний).

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