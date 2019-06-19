Покарання Росії невідворотне: Порошенко про розслідування збиття літака МН17

Результати розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17 над Донбасом, оголошені 19 червня, — ще один конкретний доказ участі Росії у цій трагедії.

Про це заявив лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Спільна слідча група назвала перших підозрюваних, і були відкриті перші кримінальні провадження, написав політик у Facebook.

Facebook Петра Порошенка

"Маємо ще один конкретний доказ безпосередньої злочинної участі російського агресора у цій трагедії. На додаток до попередніх звітів групи, які уже підтвердили, що літак було збито російською ракетою з російської системи "Бук", яка була доправлена з російської території і повернута на російську територію. Всі, хто обізнаний з військовою справою та російськими реаліями, чудово розуміють, що таке маневрування передової військової техніки не могло відбутися без відома чи наказу вищого керівництва РФ", — зазначив п'ятий президент України.

Порошенко закликав не тішити себе ілюзіями: Росія і надалі всіма неправдами вивертатиметься і блокуватиме цей процес, маючи патологічну нездатність визнати провину.

"Розуміючи це ще п'ять років тому, я, не вагаючись, зв'язався із прем'єр-міністром Нідерландів Рютте, і ми погодили передачу всіх повноважень Нідерландам для координування міжнародного розслідування. Ні миті не сумнівався у правильності свого рішення. Вдячний професійній команді українських дипломатів за втілення досягнутих домовленостей, як і ефективну роботу задля встановлення істини і розвінчування російських міфів. Російський тактичний розрахунок завжди орієнтується на короткотермінові дивіденди і безкарність. Саме на цьому ґрунтується віра Росії у своє право сили", — продовжив Порошенко.

За його словами, доведення істини у суді — справа довга, але покарання — невідворотне. Це стане першим міжнародним судовим процесом для притягнення Росії до відповідальності, відмітив лідер "ЄС".

"Не маю жодного сумніву, що наступними стануть міжнародні трибунали над Росією за злочини, вчинені проти українського народу по Криму і Донбасу. Ми доведемо, що буква міжнародного права сильніша за кулю російського автомата", — наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ оголосила підозри чотирьом фігурантам справи про катастрофу Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі, внаслідок чого загинули 298 осіб.

Йдеться про громадян РФ, терористів "ДНР" Ігоря Гіркін, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і українця Леоніда Харченка.

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