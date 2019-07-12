Поїздка Савченко в "ДНР": у СБУ винесли вердикт

Служба безпеки України (СБУ) не дала кандидату в народні депутати України Надії Савченко дозвіл на перетин лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Як і очікував здоровий глузд, Служба безпеки не надала дозвіл на перетин лінії розмежування шанувальниці сюрреалізму і терористів Надії Савченко", — написав він.

Надія Савченко freesavchenko.com

Раніше Савченко заявляла, що поїде агітувати в "ДНР". Кандидат балотується в Раду в окрузі №51, велика частина якого припадає на окуповану територію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Савченко розповіла, що її "Суспільно-політична платформа" не змогла зібрати необхідних для участі у виборах 4 млн 173 тис. грн. Проте, нардеп представила список тих, хто буде йти за мажоритаркою.

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