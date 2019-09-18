"Поїдуть підкорювати Сибір?" Цимбалюк яскраво відповів Жириновському на ідею про поділ України

Скандальний російський політик Володимир Жириновський запропонував об'єднати Росію, Україну і Білорусь в одну російськомовну державу. Крім того, він виступив за роздачу російських паспортів всім охочим українцям і за входження західних областей країни до складу Польщі.

Неадекватні ідеї скандального депутата нелегітимної Держдуми обурили українського журналіста Романа Цимбалюка, і він яскраво відповів на окупаційні мрії рупора Кремля у своєму відеоблозі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"О, як технічно "братушки" розділили між сусідами нашу країну! Єдиний момент – не запитали у нас. Але, я так розумію, як компенсація у нас будуть російські паспорти. Однак тут любителям "русского міра", а вони у нас ще залишилися, треба бути дуже пильними. Бо за російськими паспортами буде запропоновано вирушити підкорювати, або освоювати Сибір. Ну, все, як сто років тому!" – сказав Цимбалюк, застерігаючи прихильників дружби з Росією та ідеї про "братні" народи.

Жириновський і Цимбалюк

На своїй сторінці у Facebook журналіст також наголосив, що Москва не залишає спроб провернути з Україною нехитру схему – розділити між сусідами на славу "русского міра", запропонувавши її громадянам поміняти паспорт на російський і переїхати у Воркуту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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