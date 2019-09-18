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18 вересня • оновлено в 11:55
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"Поїдуть підкорювати Сибір?" Цимбалюк яскраво відповів Жириновському на ідею про поділ України

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Скандальний російський політик Володимир Жириновський запропонував об'єднати Росію, Україну і Білорусь в одну російськомовну державу. Крім того, він виступив за роздачу російських паспортів всім охочим українцям і за входження західних областей країни до складу Польщі.

Неадекватні ідеї скандального депутата нелегітимної Держдуми обурили українського журналіста Романа Цимбалюка, і він яскраво відповів на окупаційні мрії рупора Кремля у своєму відеоблозі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"О, як технічно "братушки" розділили між сусідами нашу країну! Єдиний момент – не запитали у нас. Але, я так розумію, як компенсація у нас будуть російські паспорти. Однак тут любителям "русского міра", а вони у нас ще залишилися, треба бути дуже пильними. Бо за російськими паспортами буде запропоновано вирушити підкорювати, або освоювати Сибір. Ну, все, як сто років тому!" – сказав Цимбалюк, застерігаючи прихильників дружби з Росією та ідеї про "братні" народи.

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Жириновський і Цимбалюк

Жириновський і Цимбалюк

На своїй сторінці у Facebook журналіст також наголосив, що Москва не залишає спроб провернути з Україною нехитру схему – розділити між сусідами на славу "русского міра", запропонувавши її громадянам поміняти паспорт на російський і переїхати у Воркуту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Жириновський
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
Бгг,ну "очччень яркий ответ"-О, как технично "братушки" разделили между соседями нашу страну! Единственный момент – не спросили у нас))))Селянин,мы разве спрашивали вас,когда Крым забрали?Вот тут ты обоссрался.
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70rus xxx
70rus xxx
Он Алекс, да,забрали.Я это и не скрывал.И что вы сцикливо убегали,я тоже в курсе.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Он Алекс, А в каком возрасте жирик тебя отпepдолил, что для тебя он стал пeдикoм педoфилoм?
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