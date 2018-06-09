"Погуляти по базару": політик пояснив, від чого залежить вирішення конфлікту на Донбасі

Російський опозиційний політик і екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що розвиток війни на Донбасі буде залежати від внутрішньоукраїнських процесів.

Як заявив він в інтерв'ю "Сегодня", Росія основні зусилля в цьому питанні направить на втручання в політичну ситуацію в Україні.

"Вибори ж, значить - є шанс "погуляти по базару": просунути лояльних собі кандидатів в президенти, як мінімум, лояльних депутатів до Верховної Ради. У цій ситуації зміни на Донбасі в будь-яку сторону не вигідні", - пояснив політик.

За його словами, в Москві дуже бояться, що Україна почне наступ перед чемпіонатом світу з футболу. Саме з цієї причини Росія зараз перекидає військову техніку в ОРДЛО, додав екс-депутат.

"Так, різне говорять, ціла пропагандистська кампанія про Горлівку по росТВ. Вони реально багато туди нової техніки закачали. Явно у військовому плані побоюються", - зазначив Пономарьов.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 8 червня Державний департамент США в черговий раз закликав Росію вивести свої війська з території України.