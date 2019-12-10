"Погодили з Путіним?" Кириленко побачив загрозу в законопроєкті "слуги" про мову

Внесення нардепом від "Слуги народу" Максимом Бужанським законопроєкту про скасування закону про державну мову може свідчити про те, що саме таку позицію погодили президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський.

Таку думку висловив у Facebook колишній віцепрем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко.

"Рівно наступного дня після зустрічі Зеленського з Путіним депутат від "Слуги народу" вніс до ВРУ законопроєкт про скасування Закону про мову. При цьому уряд "Слуги народу" на цю тему мовчить, Уповноважений із захисту державної мови від "Слуги народу" також мовчить, фракція їх теж мовчить", – написав він.

Кириленко побачив загрозу в законопроєкті Бужанського

Кириленко також звернув увагу, що Зеленський також ніяк не прокоментував ініціативу Бужанського. "Значить саме таку мовну політику погодили на учорашній зустрічі з Путіним", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бужанський аргументував свою позицію тим, що закон нібито завдає шкоди Україні, виштовхуючи її громадян зі свого інформаційного поля в чуже, а також "вбиває і принижує" україномовну літературу, ставлячи її в "неконкурентное положення і не даючи їй рости".

Перед цим Венеціанська комісія розкритикувала закон про українську мову.

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