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10 грудня • оновлено в 18:08
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"Погодили з Путіним?" Кириленко побачив загрозу в законопроєкті "слуги" про мову

1.1т
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Внесення нардепом від "Слуги народу" Максимом Бужанським законопроєкту про скасування закону про державну мову може свідчити про те, що саме таку позицію погодили президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський.

Таку думку висловив у Facebook колишній віцепрем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко.

"Рівно наступного дня після зустрічі Зеленського з Путіним депутат від "Слуги народу" вніс до ВРУ законопроєкт про скасування Закону про мову. При цьому уряд "Слуги народу" на цю тему мовчить, Уповноважений із захисту державної мови від "Слуги народу" також мовчить, фракція їх теж мовчить", – написав він.

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Кириленко побачив загрозу в законопроєкті Бужанського

Кириленко побачив загрозу в законопроєкті Бужанського

Кириленко також звернув увагу, що Зеленський також ніяк не прокоментував ініціативу Бужанського. "Значить саме таку мовну політику погодили на учорашній зустрічі з Путіним", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бужанський аргументував свою позицію тим, що закон нібито завдає шкоди Україні, виштовхуючи її громадян зі свого інформаційного поля в чуже, а також "вбиває і принижує" україномовну літературу, ставлячи її в "неконкурентное положення і не даючи їй рости".

Перед цим Венеціанська комісія розкритикувала закон про українську мову.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Закон про мови
Особи
Макс Бужанський В'ячеслав Кириленко Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Petrov Valery
Petrov Valery
Это что ж такое сделал там с Зeленским Пyтин? Подкупил? Запугал? Поцеловал в пупок? Пообещал контракт на новогодний корпоратив в Кpемле?..
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Petrov Valery, не угадали, кугут! Правда - суровее: поставил крабом и подарил наслаждение! :-)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Путин рулит украиной) Н-независимость
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