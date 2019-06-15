"Подивилася на "Квартал 95" поза сценою": речниця Зеленського оцінила свого шефа

Прессекретарка президента України Юлія Мендель розповіла про свій насичений графік і завдання, які їй доводиться виконувати на цій посаді.

За її словами, ранок суботи 15 червня в неї почався з перельоту в Запоріжжя, а звідти була подорож на вертольоті у Маріуполь. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

У Маріуполі Мендель із президентом Володимиром Зеленським відкрила центр розмінування, обладнання з якого буде використовуватися на Донбасі.

Після цього спікер Зеленського була присутня на підписанні контракту з французькою компанією, завдяки якому з'явиться 1000 робочих місць, а інвестиції покращать екологію Маріуполя.

Юлія Мендель Facebook Мендель

Також Мендель розповіла про розмову з малим і середнім бізнесом і знайомтсво з учасниками студії "Квартал 95".

"Подивилася на "Квартал" поза сценою, вижила проходку в люди. Повернення до Києва о 22:00", – відзвітувала Мендель.

Як писав OBOZREVATEL, заява Юлії Мендель про те, що українські військові можуть вбити мирних жителів, стріляючи по терористах біля цивільних об'єктів на Донбасі, викликало суспільний резонанс. Суспільство не підтримало таку точку зору і розкритикувало її.

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