Санкції проміняють на Крим? Чи зможе Путін ''зламати'' Зеленського

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вкотре запевнив, що санкції проти Росії будуть збережені до повернення Криму і виконання Мінських домовленостей, але Росії треба забезпечити "легкий шлях відступу".

Як напередодні "нормандської зустрічі" можуть розвиватися події з урахуванням спроб нової влади шукати компроміси з агресором, з'ясовував OBOZREVATEL

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Українські партнери обіцяють зберегти санкції – до повернення Криму і виконання Мінських угод.

Проте питання скасування санкцій час від часу порушується – як у Європі, так і всередині України.

Експерти вважають, що в ході "нормандського формату" тиск на Україну в контексті поступок Росії може посилитися.

Але подальша поведінка ЄС залежить від принципової позиції України, а обмін полоненими – недостатній крок з боку РФ для пом'якшення санкцій.

У пошуку компромісів

У своєму нещодавньому інтерв'ю Курт Волкер назвав умову, за якої санкції проти РФ можуть послабити.

"Якщо Росія виконуватиме Мінські угоди так, як вона взяла на себе зобов'язання це робити, тоді ми будемо розглядати ослаблення цих санкцій. Але санкції щодо Криму залишатимуться настільки довго, скільки Росія продовжуватиме окупацію Криму. Інші санкції так само", – заявив він у інтерв'ю телеканалу "1+1".

Такі запевнення і "глибоку стурбованість" українці чують від самого початку окупації своїх територій, проте щороку Росія робить все більші успіхи у реабілітації. Яскравий доказ тому – повернення російської делегації до ПАРЄ, після чого Україна вирішила призупинити участь у роботі Асамблеї.

Водночас Волкер наголошує, що Росія не зацікавлена продовжувати окупацію Донбасу і їй треба допомогти "знайти легкий шлях для відступу і повернення миру на окуповані території".

Новини США пообіцяли допомогти Путіну піти з Донбасу

Очікувано, що в контексті наближення "нормандського формату" і дедалі частіших розмов про вибори на Донбасі західні партнери шукатимуть варіанти взаємних поступок між Україною і Росією і ключове питання - яким може бути цей "легкий шлях відступу" і що Україні запропонують натомість.

Володимир Зеленський

І хоча сам президент Володимир Зеленський стверджує, що санкції – це "податок заради миру", його "беквокал" в особі бізнесмена Ігоря Коломойського наспівує, що час запропонувати РФ зняти санкції з Донбасу, але з умовою повернення територій.

При цьому у самій Європі раз у раз виникають ідеї дати Росії спокій. Наприклад, минулого тижня депутат Європейського парламенту від Франції Тьєррі Маріані запропонував зняти антиросійські санкції, що, на його думку, стане кроком до нормалізації відносин із Росією.

Що кажуть міжнародники

Ексвіцепрем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції, глава профільного комітету ВР Іванна Климпуш-Цинцадзе припускає тиск на українську сторону в рамках "нормандського формату", хоча жодних реальних передумов для пом'якшення санкцій немає.

"На мій погляд, є певна загроза того, що будь-які домовленості, досягнуті під час "нормандського формату", можуть призвести до того, що з'являться пропозиції "а давайте, якщо хтось пішов комусь на поступки, то відбиватимемо це на санкційному режимі". Але я вважаю, немає жодних підстав говорити про пом'якшення санкцій, тим більше про їхнє зняття", – сказала вона OBOZREVATEL.

"Звісно, якщо Україна сама відмовлятиметься від санкцій устами чиновників чи олігархів, наближених до влади, то це може створити ґрунт для того, щоб голоси країн, що неодноразово порушували питання про зняття санкцій, пролунали впевненіше і голосніше", – впевнена Климпуш-Цинцадзе.

Більше того, депутат вважає, що, зважаючи на чинну паспортизацію жителів окупованих територій і безперервні обстріли українських позицій у зоні ООС, санкційний режим навпаки має бути посилений.

Зі свого боку експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська вважає, що звільнення заручників – крок позитивний, але недостатній для перегляду санкцій.

Володимир Путін

"Ризик того, що під приводом виконання Росією своїх зобов'язань на українську сторону будуть тиснути в контексті ослаблення санкцій, зростає. Все залежатиме від того, наскільки українська сторона триматиме принципову позицію і на це не погоджуватиметься. Сила нашої позиції може бути в тому, що якщо ситуація не змінюється, то немає і підстав для зняття санкцій", – сказала вона OBOZREVATEL.

Які санкції діють проти Росії

Дипломатичні та економічні санкції проти Росії і низки російських чиновників і політиків були введені незабаром після анексії Криму. США і ЄС створили свої санкційні списки російських осіб, причетних до анексії Криму. Зарубіжні активи цих персон були заморожені, а їхнє право на в'їзд в Америку і Європу ліквідовано.

Відтоді нові санкції проти Росії вводилися США і ЄС регулярно – після початку війни на Донбасі, після катастрофи малайзійського "Боїнга 777" рейсу МН17. Пізніше до них приєдналися як країни Великої Сімки, так і країни-партнери Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, а також НАТО.

Санкції ЄС проти Росії включали в себе, зокрема, заборону інвестицій у російські проєкти, заборону на продаж у Росію військових товарів та товарів подвійного призначення.

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Крім того, санкції "широкого охоплення" проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб агресора вводила безпосередньо і Україна – у березні цього року. До списку потрапили причетні до будівництва мосту через Керченську протоку, і відповідальні за захоплення українських моряків, і видавці антиукраїнської друкованої продукції.

Однак найболючіше по РФ "б'ють" американські санкції у зв'язку зі "справою Скрипалів". Вони призвели до того, що рубль пробив двомісячні мінімуми, а інвестори почали розпродавати російський держборг. Зокрема російська валюта спікірувала до антирекордів – 65,4 до долара і 72,42 євро.

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