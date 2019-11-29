Зникло слово "Крим": Зеленського спіймали на підіграванні Кремлю

Замовчування теми окупації Криму на "нормандському саміті" стане подарунком для президента РФ Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Політик зазначив, що ще в жовтні президент України Володимир Зеленський говорив, що в "нормандському форматі" буде обговорюватися окупація Криму та Донбасу. Але чим ближче до зустрічі в Парижі (9 грудня), то все рідше у висловлюваннях гаранта звучать тези про повернення півострова.

"У нас є велика тривога щодо цього. Якщо ще в жовтні президент України Володимир Зеленський говорив про те, що під час зустрічі "нормандської четвірки" він обов'язково скаже про необхідність повернення як Криму, так і Донбасу, то останнім часом в його риториці слово "Крим" у зв'язку з "нормандське зустріччю" зникло", – заявив Чубаров.

Володимир Зеленський

Він пояснив, що саме собою замовчування Криму на такому важливому міжнародному рівні гратиме на руку Путіну.

"І ми це зазначаємо з великою тривогою, тому що розуміємо, що під тиском різних обставин, як-от очікувань наших західних партнерів, зокрема Макрона й Меркель, і в контексті актуалізації питання про транзит російського газу через Україну, можливо, пан Зеленський не готовий виконати свою обіцянку Нас це дуже хвилює, тому що ми розуміємо, що сама собою відсутність згадки Криму, замовчування про Крим Путіним буде сприйматися як подарунок, як згоду на те, щоб йому далі вже максимально закріплювати за собою півострів", – акцентував Чубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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