Арешт Савченко: у Раді повідомили нові подробиці

Подання на притягнення народного депутата Надії Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання і арешт, яке генеральний прокурор України Юрій Луценко 15 березня вніс до Верховної Ради, розглянеться не раніше, ніж наступного тижня.

"Без проблем, у нас по процедурі, якщо він сьогодні внесе, відразу надається право народному депутату 5 днів на надання пояснення, і тільки після цього регламентний комітет має право зібратися і провести засідання", – розповів в коментарю "Обозревателю" народний депутат від фракціїї БПП, член регламентного комітету Володимир Арешонков.

За його словам, якщо сьогодні Луценко подасть подання, а голова ВР Андрій Парубій його підпише і передасть у комітет, то його розгляд відбудеться лише в середу, 21 березня.

"Може таке бути, що нардеп дасть нам пояснення відразу, тоді ми маючи на руках пояснення можемо зібратися раніше. Але це буде не раніше наступного тижня у будь-якому випадку", – додав нардеп.

Таку думку підтвердила в коментарі "Обозревателю" і народний депутат від фракції "Народний фронт", член регламентного комітету ВР Ірина Єфремова.

На питання, чи очікує сьогодні комітет подання на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, її затримання і арешт, вона відповіла: "Не буде його сьогодні, я думаю".

Щодо розгляду подання у комітеті, Єфремова також зазначила, що якщо голова комітету збере його членів на внепланове засідання, подання можуть розглянути раніше, але на питання, чи може це відбутися цього тижня народний депутат сказала: "Я думаю, що ні".

Як раніше повідомляв "Обозреватель, народного депутата Надію Савченко виключили з комітету з Національної безпеки та оборони України.