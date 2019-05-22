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/Політика

"Починаються проблеми": у Зеленського висловилися про владу олігархів

9.7тЧитати матеріал російською

Після президентських виборів 2019 року олігархи вже не будуть керувати Україною.

Таку впевненість висловив глава Адміністрації президента України Андрій Богдан в ефірі телеканалу "112 Україна". Він вважає, що олігархи "хочуть однакових правил гри з іншими громадянами".

"Точно вже олігархи не керують країною, саме вибори це поміняли. Чи впливатимуть вони на життя суспільства? Точно не через адміністрацію президента. І я, як ніхто в цій країні, можу вам сказати: мені здається, що олігархи вже хочуть однакових правил гри з іншими громадянами. Адже як тільки ти починаєш думати, що найкращий і найрозумніший, у тебе починаються проблеми", — зазначив він.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

112

Богдан підкреслив, що у "того, хто буде діяти на шкоду суспільству і українському народу, виникатимуть проблеми".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

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Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
олігархи
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Руденко Дмитрий
Руденко Дмитрий
Что всё это и повадки и действия мне очень напомнило януковича, это только мне показалось?
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Кирилівський Сашко
Кирилівський Сашко
Шо, опять бл... "пролетарская революция"? Мы же ещё кровь не отхаркали от предыдущей!
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Свежо предание
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