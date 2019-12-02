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2 грудня • оновлено в 22:03
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"Починати війну не буду!" Зеленський зробив заяву щодо повернення Донбасу

5.2т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру починати активні бойові дії на Донбасі.

Про це він повідомив у інтерв'ю західним ЗМІ – Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazera Wyborcza. Президент засудив заклики активістів повернути Донбас силовим шляхом.

Також Зеленський висловив упевненість, що заклики відвойовувати окуповані території ініціює попередня українська влада.

Володимир Зеленський зробив заяву щодо повернення Донбасу

Володимир Зеленський зробив заяву щодо повернення Донбасу

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"Я знаю, що є багато гарячих голів, особливо тих, хто нині гуляє вулицями, які говорять: "Давай, ми заберемо Донбас!" Та якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керує попередня влада. І, чесно кажучи, мене це дивує. І не тільки мене – запитайте політиків за кордоном. Усі дивуються, що таких людей підтримують і підживлюють, кажучи: це наша країна, завтра ми її повернемо", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю західнім ЗМІ Зеленський висловив незгоду з тим, що питання повернення контролю над кордоном з Росією має обговорюватися після проведення виборів на Донбасі, як того вимагає Кремль.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі жорстко розкритикували пост президента України Володимира Зеленського про загибель бійців "Альфи" СБУ. У ньому він пообіцяв домогтися припинення вогню для порятунку життів інших Героїв.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
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Мир Миру
Мир Миру
Наступним президентом України буде військовий, якщо "мирна дипломатія" Зеленського насправді виявиться беззубою проти безкінечної "війни престолів" :о)
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Петров Александр
Петров Александр
Пусть бы попробовал. Ха-ха.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Он бы и рад на самом деле, да кишка тонка
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