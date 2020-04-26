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26 квітня • оновлено в 13:20
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Олександр Кочетков
Олександр Кочетков
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Почему Саакашвили и почему сейчас?

8.9т
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Внезапный и противоречивый, как всегда у Михеила Саакашвили, его возврат в топ политических новостей — это прямое следствие нынешнего карантина. Одновременно это публичная демонстрация слабости власти и отсутствия у нее самостоятельных идей по спасению страны.

Попробую объяснить наглядно.

Денис Шмыгаль, в отличие от Владимира Зеленского, совершенно не обладает актерским даром. Не надо слушать его казенные выступления премьера на брифингах, достаточно посмотреть на его кислую физиономию, чтобы понять: все плохо. Экономика поражена вирусом коррупции и неэффективности, но от этого карантин не спасает, а рецептов для ее оздоровления у правительства нет. Единственный вариант — аппарат искусственной вентиляции, в роли которого выступает МВФ, который не лечит, а так-сяк поддерживает жизнь.

Но МВФ оперирует не видеороликами, а цифрами. И фонд видит, что президент не контролирует политическую ситуацию. Не контролирует не то что Раду, а даже своих собственных депутатов. "Антиколомойский закон" торпедируется решениями судов, без него экономический баланс Украины превращается уже не в черную дыру, а в созвездие таких дыр. А при крахе экономики голодный и озлобленный народ выйдет на улицы не в масках, а в балаклавах, и снесет власть чисто вымытыми руками.

Понятно, что МВФ в такие рискованные игры заходить не спешит.

Сильный президент поотрывал бы головы своим ближайшим соратникам, тогда остальные начали бы работать, а не строить из себя госдеятелей. А Владимир Зеленский, как застенчивый очкарик, которого обижают старшеклассники, общается к старшему брату, чтобы тот договорился с обидчиками.

Не реформ от Саакашвили ждет Зеленский, не борьбы с коррупцией и олигархатом, а чтобы тупо дали денег, закрыв глаза на провалы. Власть не избавиться от зависимости хочет, а получить очередную дозу… Кошечка, еще капельку…

Поэтому и не премьерскую должность Михеилу предлагают — ведь с нее он развернется так, что офис президента моментально перестанет быть самым влиятельным органом власти. Вместе с самим президентом перестанет, не говоря уже о главе его офиса. А денег клянчить, уничтожая остатки реформаторской репутации, может и бесправный вице-премьер.

Почем Саакашвили соглашается на это?

Во-первых, откровенно засиделся без дела, без борьбы, без внимая прессы, а он без этого не может.

Во-вторых, уговорили. Близкая МВФ "система Сороса" несет утраты, вот и ее любимчик Макс Нефедов закономерно лишился должности. Саакашвили не входит в эту систему — он по политическим габаритам не вписывается, но "соросята" могут с ним разговаривать, а через Штаты — и влиять.

В-третьих, Саакашвили тоже видит слабость власти Зеленского и полагает, что если он хоть одной ногой во власть войдет, то дальше его не удержать. Потому что надвигающийся кризис его не пугает, для него кризис — как укол адреналина.

Вот только испаряющейся власти Владимира Зеленского, судя по всему, не хватает даже на назначение вице-премьера. А вопиющих персонажей, вроде Василия Цушко, возвращают уже без участия президента.

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Автор
Олександр Кочетков Олександр Кочетков
Тема
політичний блог
Особи
Максим Нефьодов Олексій Гончарук Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Потому что как лы убогонькие по жизни и под дудку хозяев поставят кого угодно. Трам прикажет и они Путина будут умолять стать их президентом. Причем назовут это перемогой...)))
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Ершов Василий
Ершов Василий
Бачурин Андрей, кусок сала, заткнись і не воняй на чужому сайті, пригожинське лайно....
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей, вон как корежит как лов от правды. Желчью исходят от бессильной злобы...)))
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