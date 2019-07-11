"Побудувати Малоросію": Портников розкрив хитру гру Медведчука і Ко

Кінцевою метою кума президента Росії Віктора Медведчука є перетворення України на Малоросію. Саме заради цього він і влаштував скандали з телемостом і візитом до Москви зі своїми найближчими соратниками – Юрієм Бойком і Вадимом Рабіновичем.

Таку думку у статті для "Еспресо" висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников. Він наголосив, що всі ці кроки є частиною великого політичного плану Кремля і тих, хто підтримує російське керівництво в Україні.

"Цей план можна було б назвати передвиборчим, але насправді самі вибори – і президентські, і парламентські – теж частина плану. Плану щодо поступового посилення російського політичного та інформаційного впливу на нашу країну, зміцнення позицій тих, хто хотів би повернути Україну у 2013 рік", – пише він.

Портников акцентував увагу на тому, що, незважаючи на зрив телемосту через вибух суспільного невдоволення, його ініціаторів це анітрохи не злякало і не зупинило. Підтвердженням цього став вояж згаданих одіозних політиків і власника телеканалу NewsOne до прем'єр-міністра країни-агресора Дмитра Медведєва.

"Тепер кадри цієї зустрічі на найвищому рівні транслюються телеканалами, які фактично належать Медведчуку. Можуть запитати – навіщо? Чому вони такі впевнені в собі, чому вони нічого не бояться? А чого їм боятися? Держава послабшала. Головний запит суспільства – не на боротьбу з колаборацією, а на боротьбу з корупцією і на зниження тарифів. Тих, хто хотів би боротися з колаборацією, переконали, що політики, які прийшли до влади після Майдану, – суцільно "мародери", тож спочатку потрібно перемогти мародерів, а вже потім – зрадників", – зазначає журналіст.

Віктор Медведчук "Прямий"

Він додав, що з новим президентом лідери "Опозиційної платформи" фактично ділять один і той самий електорат. Саме тому вони можуть бути впевнені, що напередодні парламентських виборів Володимир Зеленський не робитиме різких кроків, щоб не злякати тих своїх виборців, які вірять у можливість "просто домовитися" з Москвою.

Однак, наголошує Портников, команда Медведчука не просто хоче отримати якомога більше голосів на виборах. Їхнє головне завдання – побудувати паралельну державу, яка буде набагато сильнішою і авторитетнішою за формальну владу. До того ж вони і так уже контролюють цілу низку державних і громадських інституцій. У їхньому розпорядженні – безліч судів і набір телеканалів, можливості місцевого самоврядування у східних і південно-східних областях України. На додачу вони перебувають у хороших відносинах із олігархами, багато з яких мріють про відновлення своїх російських прибутків.

"І – що найважливіше – у них є підтримка людей. Тих наших співгромадян, які хочуть, щоб Україна швидше стала частиною "русского міра". Тих наших співгромадян, які проголосують за "Опозиційну платформу" і за "Опозиційний блок". І яких зустріч із Дмитром Медведєвим не дратує, а надихає – адже це ж колишній президент самої Росії! Майже Путін!" – пише Портников.

Крім того, нагадує він, є ще одна важлива обставина, яка полегшує завдання проросійських сил – байдужість мільйонів людей, які просто хочуть, щоб закінчилося "ось це все" і вірять, що закінчення війни залежить від бажань українського президента, а не від волі Путіна.

Віталій Портников Facebook Віталія Портникова

"За таких умов побудувати "свою Україну" – а якщо бути точним, свою Малоросію – їм буде набагато простіше, ніж іще кілька місяців тому. План такого будівництва є, він давно складений і здійснюється. Вони діють, не шкодують грошей, пропагандистських ресурсів, особистих зусиль. Відступати їм нікуди. За ними – Москва", – пояснює журналіст.

"А ми, як завжди, реагуємо. Обурюємося, засмучуємося, переживаємо. Дивуємося безпорадності влади, яку самі ж українці і обрали. У нас немає навіть плану дій у відповідь – не те щоб плану наступу і демонтажу "паралельної України". Ми все ще сподіваємося, що нам допоможе Трамп, якщо Макрон не хоче. З таким ставленням до себе і своєї країни план Медведчука здійсниться, і всі ми опинимося в його Україні – прошу пробачення, у Малоросії", – додав Портніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що врятувати державність України можна тільки в тому випадку, якщо народ буде готовий до постійного протесту проти свавілля, яке намагаються реалізувати проросійські реваншисти.

Коментуючи скандал із телемостом, журналіст зазначив, що український народ опинився у капкані у президента Росії Володимира Путіна та російських спецслужб і вирватися з нього зможе тільки з кров'ю.

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