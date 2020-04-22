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22 квітня • оновлено в 22:16
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По відеозв'язку! Кулеба назвав дату переговорів представників "нормандської четвірки"

1.1т
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Переговори по відеозв'язку глав МЗС країн "нормандського формату" попередньо заплановані на 30 квітня.

Про це в середу, 22 квітня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Президент України Володимир Зеленський завжди наголошував і наголошує, що досягнення миру на Донбасі – його пріоритет номер один. З моменту вступу на посаду міністра закордонних справ України, я виступаю за активізацію діалогу міністрів у нормандському форматі.

Я кілька разів піднімав це питання в бесідах із німецьким колегою Хайко Маасом. Радий, що йому вдалося досягти домовленості з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим про проведення такої розмови по відеозв'язку на наступному тижні. Вона попередньо запланована на 30 квітня", – розповів дипломат.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський раніше розраховував провести переговори з Путіним у "нормандському форматі" в кінці квітня.

9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Франції та Німеччини провели саміт у "нормандському форматі" в Парижі, за результатами якого було ухвалено комюніке щодо військового конфлікту на Донбасі.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Главный иммунoлог cтраны объ¤снил кaк уcилить иммунитет за мeс¤ц, чтo бы нe зaболeть коронaвируcoм lifesaveua.ga
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