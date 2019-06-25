''Транспортний колапс'': чим відгукнеться переїзд Зеленського в Український дім

Вулиця Банкова в Києві може спорожніти. Президент України Володимир Зеленський всерйоз має намір переїхати до Українського дому на Європейській площі і створити там Офіс глави держави.

Він запевняє, нововведення не буде коштувати українцям ні копійки, а нова будівля стане символом оновлення.

Чи правда це, скільки буде коштувати переїзд і з якими проблемами може зіткнутися команда Зеленського і жителі столиці – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Президент Володимир Зеленський все ж має намір переїхати з вулиці Банкової в Український дім;

Своїм указом він перейменував Адміністрацію президента в Офіс. Також під реорганізацію потрапили департаменти всередині АП;

Президент обіцяє сучасний офіс, відкритий і доступний для українців. Обладнати Український дім повинні до кінця 2019 року за позабюджетні гроші;

Експерти відзначають цілий ряд проблем, пов'язаних з переїздом президента. Тут стоять питання безпеки, комфорту киян, а також фінансування.

У чому ідея Зеленського

Розмови про майбутній переїзд Адміністрації президента з вулиці Банкової ходили давно. Це було однією з обіцянок Володимира Зеленського.

Протягом місяця президентства конкретики про переїзд було мало. Експерти називали різні варіанти: резиденція "Межигір'я", відкритий простір за містом, КВЦ "Парковий" (саме там команда президента працювала в дні голосування) та інші локації.

Багато хто вже засумнівався в реальності перенесення АП. Адже це складно, дорого і довго. Але днями Володимир Зеленський поставив всі крапки над "і". По-перше, Адміністрація президента його указом реорганізована в Офіс президента. Частково під реорганізацію потрапили департаменти всередині самої АП, а також директорату.

По-друге, прес-служба глави держави опублікувала ролик, на якому президент разом з архітекторами розповідає про деталі свого переїзду. Офіс перенесуть на Європейську площу в Український дім. Судячи з ролика, переїздом займається архітектор Іван Юнаков, а також глава компанії SAGA Development Андрій Вавриш.

Юнаков розповів, що Офіс буде добре освітлюватися, тому що буде багато вікон, а також великий зал на 500 осіб і інші зони. Ще в Офісі президента замінять всі інженерні системи. Також будуть встановлені теплові насоси, системи циркуляції повітря. А перед будівлею буде постійно працювати фонтан зі спецефектами.

У холі будівлі буде коворкінг, де бажаючі зможуть спілкуватися зі співробітниками Офісу і пропонувати свої ініціативи. Обладнають кафе для відвідувачів (президент наполягає на Starbucks). Кабінет глави держави розмістять або з видом на Європейську площу, або вікнами на Дніпро.

Проект Офісу Президента

Проект Офісу Президента

Проект Офісу Президента

Проект Офісу Президента

Проект Офісу Президента

Ще один важливий момент, який, до слова, відзначив Зеленський – фізична можливість мітингувати під будівлею. Автори ідеї підкреслили, що така можливість у українців буде.

Під Український дім вже приходили представники архітектурного бюро 33BY.

"Приходили люди з архітектурного бюро 33BY, яке, очевидно, отримало замовлення на перепланування, фоткали вид з вікон. Говорили, що офіційне рішення буде через пару днів. А як же музей? А музей, кажуть, кудись переселять", – написала раніше в своєму Facebook співробітниця "дома" Катерина Липа.

На місці нинішнього будинку АП на Банковій президент пропонує зробити художній музей. "Є дуже багато картин, яких люди не можуть побачити через те, що просто немає місця. У запасниках вони знаходиться. Прикольно?", – пояснив суть ідеї Зеленський.

Які можуть виникнути проблеми

Тема з переїздом в новий офіс може стати по-справжньому скандальною. З одного боку, рішення стати "ближче до народу" – правильне. У багатьох європейських країнах пересічний громадянин з паспортом може спокійно зайти практично в будь-яку держустанову і прогулятися. Не без обмежень, звичайно.

З іншого – як уже сказано вище, це дорого і проблематично. Як розповіла в коментарі OBOZREVATEL директор інформаційного департаменту Офісу Ірина Побєдоносцева, переїзд команда президента хоче повністю завершити до кінця 2019 року. Тобто, приблизно за 5 місяців.

Перша проблема – це безпека. Кабінет президента, як і весь його Офіс – захищені об'єкти. Вони вимагають не тільки фізичного знаходження співробітників Управління держохорони, а й спеціального устаткування. Все повинно бути захищене від прослуховувань, а також від можливого використання інших озброєнь. Скло в кабінеті президента ставлять з броні, а будівля по периметру охороняється спецслужбою.

Володимир Зеленський

Раніше в ефірі ObozTv екс-начальник УДО Валерій Гелетей пояснив, що в будівлі на Банковій створено міні-штаб зі своєю технікою і необхідними комунікаціями.

"Комунікація з українським керівництвом, обласними адміністраціями, комунікація з усім світом, захищена мережа, певні протокольні процесуальні речі, які відбуваються в самому приміщенні, проведення засідань РНБО, неможливість зняття інформації з кабінетів і багато-багато таких факторів, яких потребує держава в умовах агресії і гібридної війни", – підкреслив генерал.

Складнощі можуть виникнути і з самої локацією. На думку заступника міністра регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Льва Парцхаладзе, під Майданом і Європейською площею потрібно буде обов'язково будувати підземні паркінги.

"Треба добре проаналізувати проект – скільки там місця треба для розміщення нашого українського "Білого дому"? На мій погляд, це не найкраще місце, тому що там великий трафік. І з точки зору безпеки є проблема, велике скупчення людей", – пояснив він в ефірі ObozTv.

Український дім

Негативно до переїзду в Український дім налаштований і архітектор Георгій Духовичний. У коментарі OBOZREVATEL він детально описав можливі проблеми:

"Український дім" – це одна з двох профільних музейних споруд (запроектованих і побудованих, як музей), які змогли створити в Києві за останні 99 років радянської і пострадянської незалежної України;

Спорудження на Банковій, 11 спочатку і все подальше життя з початку ХХ століття було офісом – Штабу Київського військового округу, військового міністерства УРСР, Німецької окупаційної адміністрації 1941-43рр, ЦК КПУ, адміністрації Президента України;

Запропонована концепція реконструкції споруди Українського дому – це "дитячі малюнки, нашвидку намальовані", розраховані на довірливих дилетантів. Фахівці, знайомі з особливостями цієї складної споруди і місця його розташування (в основі зсувного схилу Володимирської гірки, добре розуміють всю наївність цих "приколів");

Популістська теза про "музей" на Банковій, 11 вартий ідеї перенесення Верховної Ради в Київську оперу, а опери в Раду. За гроші, які будуть витрачені на цю "рокіровку", можна буде побудувати 2-3 новеньких музея.

Також архітектор вказує і на транспортну проблему такого рішення: "Це навіть не заміна "шила на мило" – з містобудівної точки зору це прогнозований остаточний транспортний колапс всього центру міста.

Не останнім є і питання фінансування проекту. Крім комунікаційних робіт, переїхати в новий офіс повинні і співробітники апарату президента. За наявною інформацією це більше 4-х сотень людей. Правда, як повідомляє джерело OBOZREVATEL в Офісі президента, після реорганізації частина співробітників все ж буде звільнена.

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Раніше вартість переїзду коментував екс-заступник голови АП Дмитро Шимків. За його словами, грошей на це потрібно дуже багато.

"Це десятки мільйонів доларів. Треба ж побудувати нову інфраструктуру. Хтось каже, що ось є коворкінг-спейс. Але треба розуміти, що ви приїжджаєте і платите оренду, користуєтеся їх інфраструктурою і, звичайно, не 427 осіб", – повідомив Шимків .

Правда, в команді Зеленського відзначають – гроші знайдуть поза бюджетом. "Головне, що це буде за рахунок грантів європейських організацій, ЄС, і дає можливість нам збільшувати зарплати і не давати додаткове навантаження на державний бюджет", – раніше пояснив глава АП Андрій Богдан. В такому випадку фінансування переїзду повинно бути максимально прозорим.

Експерти відзначають, альтернативою трудомісткого переїзду міг би стати своєрідний "відкритий простір" для президента. Куди б він приїжджав кілька разів на місяць, працював і робив відкриті зустрічі з українцями. Це було б дешевше з фінансової точки зору, і з організаційної.

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