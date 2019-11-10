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10 листопада • оновлено в 16:29
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"Пиво і будиночки в Конча-Заспі": Нефьодов розговорився про дружбу з Гончаруком

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Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов зізнався, що на новій посаді йому пропонували хабарі за неправомірні дії, проте він від них відмовився.

Подробицями про своє життя в новому статусі чиновник розповів у бліцінтерв'ю для телеведучої "1+1" Каті Осадчої (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов

Скріншот відео

"Мені натякали на те, що, якщо я не буду чіпати історію з будиночками в Конча-Заспі, які належать профспілці Державної митної служби, які за кілька тисяч гривень на місяць орендують всі колишні керманичі митної служби, то в принципі я теж зможу отримати такий будиночок за 3000 гривень на місяць. І люди довго не могли зрозуміти, коли я говорю: "Ні, ну все-таки майно потрібно повертати, ну це ж державні гроші", – розповів Нефьодов.

За його словами, почувши таку відповідь, його співрозмовники подумали, що він натякає на те, що погодиться на два будиночки.

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Однак Нефьодов підкреслив, що він є чесним митником, тому навіть не відсвяткував зі своєю дружиною розкішне весілля. Він зазначив, що на це немає ні часу, ні потрібних коштів.

Що стосується змін, які з ним відбулися останнім часом, то Нефьодов з прикрістю відзначив, що він досі не може змиритися з тим, що багато його сприймають як публічну особу. Адже у вільний від роботи час він хоче зайти в бар, щоб розслабитися з друзями. Але там він зустрічає безліч людей, які виявляють до нього підвищену увагу: хочуть зробити селфі або пригостити алкоголем, від чого він відмовляється.

Крім того, голова митниці прокоментував свої дружні відносини з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком, зазначивши, що іноді вони дозволяють собі разом ходити в бари.

"Так, у мене є фотографія прем'єр-міністра, який навіть п'є маленьку пляшку пива", – із посмішкою зазначив Нефьодов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нефьодов заявляв, що до кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифрової трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.

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Особи
Максим Нефьодов Олексій Гончарук Катя Осадча
Місце
Україна
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