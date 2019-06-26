Союзників усе менше: Росія готується закрутити "газові" гайки Україні

Україна матиме серйозні проблеми з газом. Виходячи з нинішніх тенденцій, зокрема і нещодавнього повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи, інший антиукраїнський проект — "Північний Потік-2" — буде реалізовано.

У цій ситуації країні доведеться шукати нові шляхи постачання енергоресурсів, а також робити все, щоб "українська труба" була затребувана. Як це зробити і які загрози постали перед Україною — з'ясовував OBOZREVATEL.

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Будівництво "Північного Потоку-2" добігає кінця. Через лобіювання проекту з боку Росії, а також Німеччини, вже у 2020 році газ до ЄС "Газпром" постачатиме безпосередньо;

Це посилить залежність ЄС від Росії. Як економічну, так і політичну;

Україна ж отримає колосальні збитки. До того ж РФ зможе шантажувати країну, погрожуючи повністю перекрити газовий вентиль;

Така патова ситуація вимагає рішучих дій з боку керівництва України. І річ не тільки у дипломатичній боротьбі, але і в реальних кроках із пошуку альтернативи російському газу.

"Північний Потік-2" — буде побудований?

Незважаючи на нинішні санкції щодо Росії, газовий проект, ймовірно, буде завершений. Про це свідчить як об'єктивна позиція Німеччини — однієї з найсильніших країн Європейського Союзу, так і позиції інших країн. Зазначимо, для фінального запуску труби потрібна згода низки країн — Німеччини, Данії, Фінляндії, Швеції та інших. І вона вже отримана.

Наприклад, на початку червня 2019 року канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що до кінця 2019 року має намір сформулювати нову енергетичну політику з урахуванням будівництва та введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія має намір постачати газ до Європи в обхід України.

За її словами, поступова відмова Німеччини від використання атомної та вугільної енергетики вимагає нових рішень. Така позиції країни багато в чому зрозуміла, адже економічно проект вигідний — Німеччина отримуватиме газ безпосередньо з Росії, хоча з політичної точки зору це і великий ризик.

Досить несподівано на компроміс іде іще одна країна — Данія. Так, у середині червня глава прес-служби Енергетичного агентства Данії Туре Фальба-Хансен заявив, що Росія запропонувала країні більш прийнятний варіант маршруту газопроводу "Північний потік-2".

Тим самим країна може отримати свою альтернативу при будівництві "Потоку". Хоча і варто зазначити, Данія поки ще не дала фінальної угоди на будівництво відрізку газової труби.

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"Це ще не означає що Данія погодила маршрут. Вона тільки розглядає такий варіант. Думаю, що країна діятиме не лише виключно із солідарності з Україною, а рахуватиметься зі своїми інтересами і ЄС.

Ми на Ukraine reform conference у 2018 році у Копенгагені говорили про зупинку будівництва ПП-2. Треба далі проактивно діяти, доносячи аргументи про загрозу для безпеки всього континенту", — пояснила позицію OBOZREVATEL позафракційний народний депутат, глава комітету із закордонних справ Ганна Гопко.

На даному етапі ПП-2 активно протидіють Сполучені Штати. Цьому є як економічне пояснення — в США хочуть постачати до ЄС свій зріджений газ, так і політичне — Росія просто збільшує свій вплив на Європу. Тому у США регулярно вводять санкції проти ПП-2.

План Північного Потоку-2

"Єдина країна, яка протидіє "Потоку" — це США. Американці прямо не зацікавлені у посиленні позицій Росії, тому в цьому плані вони наші союзники", — вважає міжнародник Андрій Бузаров.

Чому "Північний Потік-2" такий небезпечний для України?

Крім політичного посилення РФ у Європі є й економічна складова. Коли ПП-2 повноцінно запрацює, українська труба може залишитися повністю порожньою. Як не парадоксально, але за транзит газу Росія платить величезні гроші.

"Для нас це буде величезна втрата — 3 млрд доларів або 3% нашого внутрішнього валового продукту, це величезна сума", — раніше оцінив збиток України керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Північний Потік-2

До слова, в Росії вже готуються "закрутити гайки" Україні. Перший заступник глави апарату уряду РФ Сергій Приходько заявив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".

"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових суперечок між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", — стверджує він.

Логічно, в майбутньому це стане ще більш явним важелем тиску на Україну. У разі чого РФ зможе повністю припинити поставки через українську трубу свого газу до Європи. І якщо зараз це загрожує РФ колапсом і санкціями з боку Європи, то після запуску ПП-2 весь газ просто піде в обхід України.

Які є альтернативи

Поки "газова труба" ще не запущена, в України є час на пошук здорових альтернатив. Крім політичної боротьби і дипломатичної протидії, країна просто зобов'язана убезпечити себе економічно на найближчі роки. Наприклад, останні місяці на південних кордонах формується Трансбалканська система магістральних газопроводів.

Так, за останній місяць відразу кілька країн регіону почали активно займатися транспортуванням і прийомом газу. Як пише UBR, Азербайджан 15 червня заявив, що його перший трубопровідний газ досяг Європи і прибув до Греції. Остання надала перевагу імпорту перед оперуванням різними ресурсами, та 1 червня повідомила, що почала приймати американський скраплений природний газ, який купує сусідня Болгарія.

Не залишається осторонь і сусідня Румунія. В кінці весни країна відрапортувала ЄС, що запускає нову газокомпресорну станцію на кордоні з Болгарією. Поки що обсяги транспортування не дуже великі, але потенціал є і він розвиватиметься вже найближчими роками.

Трансбалканська система придатна як для імпорту газу в Україну з півдня, так може і працювати на транзит з РФ у зворотному напрямку. Її загальна потужність — 30 млрд. куб. на рік. Вона з'єднує південну частину України, Молдову, а також невизнане Придністров'я. Для порівняння, за 2017 рік із Росії через Україну транзит газу склав 94 млрд. куб.

Як вважає директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич, в теорії такий сценарій можливий. Але це реально лише в тому випадку, якщо російський "Газпром" перестане переганяти газ по газопроводу і звільнить місце у трубі. Також експерт упевнений, що реверс такого газу буде скоріше не дешевший, а дорожчий за будь-які альтернативи.

"Сумніваюся, що газ такий буде дешевший. Гіпотетично, якщо Росія припинить транзит через Україну, то ми можемо скористатися таким варіантом. Але зараз він виглядає трохи натягнуто", — розповів OBOZREVATEL Марунич.

Ще один потенційний вихід із ситуації — видобуток власних енергоресурсів. Це допоможе як зменшити залежність від імпорту газу, так і частково зменшить його ціну. Про це говорять часто, але поки що помітних успіхів практика не принесла.

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