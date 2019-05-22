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/Політика

Пив Hennessy і їздив на квадроциклі: ДБР взялося за Ситника через елітний відпочинок

1.3тЧитати матеріал російською

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Воно стосується незадекларованого відпочинку чиновника на одній із мисливських баз у Рівненській області, повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Провадження зареєстровано за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Також перевіряється інформація про отримання Ситником неправомірної вигоди, яка пішла на оплату його відпочинку.

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Артем Ситник

Артем Ситник

LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Не перший рік Ситник зі своєю сім'єю відпочиває в затишному мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області.

  • За період з 2017 по 2019 роки Ситник відпочив в угідді п'ять разів. За кожен вікенд було заплачено в середньому приблизно 100 тис. гривень.

  • За рахунок друга директора НАБУ на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь – коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

  • В останній відпочинок гості розбили два квадроцикли марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – $8,5 тисячі.

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Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Теги
НАБУДержавне Бюро Розслідувань
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Накладюк Ярослав
Накладюк Ярослав
Надеюсь наказание будет не таким "строгим" какое вынесли Углаве и другим детективам НАБУ за их участие в схемах Гладковского
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