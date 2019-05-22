Пив Hennessy і їздив на квадроциклі: ДБР взялося за Ситника через елітний відпочинок

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Воно стосується незадекларованого відпочинку чиновника на одній із мисливських баз у Рівненській області, повідомляють "Українські новини", посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Провадження зареєстровано за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Також перевіряється інформація про отримання Ситником неправомірної вигоди, яка пішла на оплату його відпочинку.

Артем Ситник LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не перший рік Ситник зі своєю сім'єю відпочиває в затишному мисливському угідді "Поліське-Сарни" Рівненської області.

За період з 2017 по 2019 роки Ситник відпочив в угідді п'ять разів. За кожен вікенд було заплачено в середньому приблизно 100 тис. гривень.

За рахунок друга директора НАБУ на стіл подавали ковбаси, сири, солодощі, елітний алкоголь – коньяк Hennessy, віскі Chivas Regal, горілку Grey Goose.

В останній відпочинок гості розбили два квадроцикли марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – $8,5 тисячі.

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