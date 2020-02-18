Можно ли закончить войну на Донбассе?

Часто задавался этим вопросом. Так вот. Всегда был сторонником идеи интеграции Донбасса в Украину. Завершения войны и возвращения территорий. Не любой ценой, конечно. Но все же.

Мол кто бы и что не говорил, но при желании остановить войну можно. Прекратить стрельбу, взять под контроль границу, провести выборы по украинскому закону, наказать всех отбитых боевиков и постепенно нормализировать ситуацию.

Да, не без проблем. Но все реально. Нужно убрать популистическую риторику и сесть за стол переговоров (к примеру, как это было в Париже). Даже если нам очень противно.

Но. Последние месяцы я подсознательно допускаю план “Б” для Донбасса. Это заморозка конфликта, строительство стены и отказ от идеи “закончить войну” за пару лет. Сегодняшняя атака на украинские позиции – еще один гвоздик в гроб плана “А”. Лично для меня.

С каждым днем мне все слабее верится, что мы сможем интегрировать ОРДЛО на адекватных для страны условиях. Без особого статуса, десятков тысяч бывших боевиков, без российской агентуры, проросийских политсил и обозленных на все украинское десятков тысяч людей.

Безусловно, пробывать решить ситуацию мирным и дипломатическим путями нужно. И я еще верю, что у власти может что-то получится. Хотя шансов и немного.

Но общество должно быть готово и к тому, что Украина в обозримом будущем не сможет физически вернуть себе оккупированную часть Донбасса. По объективным причинам.

И не важно, плохой или хороший переговорщик Зеленский. Просто Россия априори не настроена вернуть Донбасс на украинских условиях.

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