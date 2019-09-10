"Питання відкрите!" Сенцов розповів про свої плани у політиці

Звільнений з полону Кремля український режисер Олег Сенцов заявив, що протягом п'яти років ніхто з політиків із ним не зв'язувався.

"За що я їм дуже вдячний!" – наголосив колишній в'язень Кремля під час своєї першої пресконференції у Києві після звільнення.

"Що стосується мого майбутнього життя, можливо, політичного, то для мене самого це питання залишається відкритим. Тобто я сам для себе, не те щоб не вирішив, але питання ще відкрите", – сказав режисер.

Пресконференція Сенцова і Кольченка у Києві Скріншот із відео

При цьому він додав: "Так сталося, що я як людина непублічна, а більш закрита, проте життя так вивело. Я відчуваю якусь відповідальність за це перед своїм народом і своєю країною, а тому робитиму все, що можу для своєї країни".

Водночас Сенцов наголосив, що він поки не зробив висновків щодо нинішньої ситуації у країні, проте побачив, що Україна рухається у правильному напрямку.

Нагадаємо, Сенцов побував у Києві у місцях, де його підтримували увесь цей час.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його у керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

7 вересня з російського полону повернулося 35 українців, серед яких і український режисер Олег Сенцов.

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