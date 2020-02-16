Після розмови із Зеленським: стали відомі деталі відставки Богдана

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан не намагався затягнути процедуру свого звільнення. А остаточну крапку у відставці Богдана поставила його розмова з Володимиром Зеленським.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За словами депутата, Андрій Богдан буквально за добу закінчив всі свої справи, зібрав речі і покинув Офіс президента України.

Давид Арахамія

"У них (Богдана і Зеленского.- прим.ред.) була персональна розмова, вона пройшла у дружній атмосфері, віч-на-віч. Тобто вони зустрілися, поспілкувалися, потім вийшли, і Андрій повідомив про свою відставку. І дуже швидко, за добу, зібрав свої речі і поїхав", – пояснив Арахамія.

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Він також не виключив можливості повернення Богдана в команду президента України, проте вже на іншу посаду. І підкреслив, що конфлікту між командою президента і екс-главою ОПУ не було.

"Конфлікту з президентом не було. Це був не конфлікт, були робочі суперечки між Єрмаком, Богданом, Шефіром – в найближчому оточенні президента... У мене склалося враження, що він пішов з добрими намірами, без конфлікту", – запевнив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Давид Арахамія відверто розповів про спілкування з колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом і манері поведінки останнього.

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