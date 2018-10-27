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Після Путіна: Ердоган попросив Порошенка про термінову зустріч

23.9тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко відвідає Туреччину після запрошення президента країни Реждепа Тайіпа Ердогана.

Про це повідомляє Anadolu. За словами джерел в дипломатичних колах, офіційний візит до Анкари відбудеться 3 листопада, де пройде сьоме засідання Ради стратегічної співпраці високого рівня Туреччина-Україна.

За попередньою інформацією, сторони говоритимуть про політичне, економічне і оборонне співробітництва, а також угоду про вільну торгівлю, безпеки і боротьби з тероризмом.

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Крім того, будуть присутні представники Меджлісу кримськотатарського народу, які обговорюватимуть ситуацію після незаконної анексії Росією Криму в 2014 році.

При цьому офіційної інформації з боку України про майбутній візит Порошенка до Туреччини поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня президент Росії Володимир Путін прибув на переговори до Стамбулу, де заявив про готовність надавати підтримку диктатору Башару Асаду в Сирії.

Особи
Реджеп Тайіп ЕрдоганПетро Порошенко
Місце
ТуреччинаАнкара
Об'єкт
Меджліс
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