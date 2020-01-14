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14 січня • оновлено в 16:38
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Після публікації OBOZREVATEL "слуги народу" відмовилися голосувати за зміни до Конституції від Зеленського

2.2т
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У Верховній Раді зняли з порядку денного питання про подання до Конституційного суду змін у Конституцію. Напередодні OBOZREVATEL писав, що глава Офісу президента Андрій Богдан вніс до Ради порівняльну таблицю до змін у Конституцію від Володимира Зеленського, в якій "забув" згадати пункт про терміни повноваження глав окружних і обласних рад.

У публікації йшлося про те, що в порівняльній таблиці від Богдана відсутній пункт про щорічну ротацію голів окружних і обласних рад. При цьому в самому законопроєкті він присутній. Таким чином парламентарі, які читають здебільшого порівняльну таблицю, могли "випадково" проголосувати за проєкт без пункту про ротацію. У разі ухвалення глави рад працювали б по 5 років, а не 1 рік, що істотно спростило б вплив на них.

Текст законопроєкту

Текст законопроєкту

Текст порівняльної таблиці

Текст порівняльної таблиці

Крім того, за словами співрозмовника OBOZREVATEL, близького до реформи децентралізації, перед голосуванням проєкту у вівторок, 14 січня, у "Слузі народу" точилася справжня боротьба за потрібні голоси. При цьому як керівництво партії, так і Офіс президента вимагали у "слуг" голосувати не за законопроєкт Зеленського, а за редакцію закону від глави ОП Андрія Богдана.

Однак, у залі ВР все ж вирішили прибрати питання з порядку денного, оскільки текст порівняльної таблиці не відповідає тексту законопроєкту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Конституційна реформа в Україні
Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Конституція Верховна Рада України
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