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Пішов проти Зе? Глава "Слуги народу" здивував заявою про дострокові вибори

1.2т Читати матеріал російською

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що дострокових місцевих виборів не буде і вони пройдуть, як і планувалося, в 2020 році.

Таку заяву він зробив в ефірі ток-шоу "Свобода слова" у понеділок, 22 липня, підкресливши, що "багато що буде залежати від місцевих органів влади".

"Якщо ми говоримо про місцеві вибори, то, дійсно, до них потрібно готуватися, і політична партія "Слуга народу" фактично відразу ж після того, як закінчуються парламентські вибори, буде готуватися до місцевих виборів. Я думаю, що все-таки вибори пройдуть в 2020 році", - сказав Разумков.

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На його думку, велика частина органів влади працює неефективно і не відповідає тим викликам, які стоять перед державою.

Разумков вважає, що місцева влада також не забезпечує належним чином життєдіяльність громадян, а також неефективно використовує ті ресурси, які у них є, в тому числі завдяки реформі децентралізації.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Новое время

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що в Офісі президента планують провести місцеві вибори найближчим часом, не чекаючи 2020 року. Сам Зеленський на це також натякнув, порадивши "не розслаблятися".

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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