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7 лютого • оновлено в 09:16
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Пішла перша кров: Тимошенко змусять заплатити за "розбій" у Раді. Фото

60.7т
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У четвер, 6 лютого, народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зламала мікрофон спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це кореспонденту OBOZREVATEL розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп зазначив, що прилад коштує дві тисячі доларів, і Тимошенко заплатить за нього з власної кишені.

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Додамо, що журналістка Ганна Стешенко опублікувала у Facebook фото, на яких видно, що політикиня поранилася, коли ламала мікрофон.

"Юля пролила кров. За землю. Вирвала шнури мікрофона спікера Разумкова. Палець вже полагодили", – написала вона.

Тимошенко зламала мікрофон

Тимошенко зламала мікрофон

Facebook Ганна Стешенко

Тимошенко пошкодила руку

Тимошенко пошкодила руку

Facebook Ганна Стешенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від партії "Слуга Народу" Олександр Кабанов у залі Верховної Ради в листуванні обговорював зовнішність Юлії Тимошенко.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Давид Арахамія Юлія Тимошенко Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ВО Батьківщина
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Ваня
Иванов Ваня
Господа! Дело не в микрофоне. обычно её не слыхать.Она из ила на поверхность выплывает, на поверхность, когда поднимается кипишь и есть возможность занять какую-либо хлебную должность.Юля - это флюгер перемен. Грядут перемены.
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Василишин Сергей
Василишин Сергей
Лучше бы она себе голову сломала
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Загальнодержавна крыза, рвется до владних важелів?
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