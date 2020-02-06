Пішла перша кров: Тимошенко змусять заплатити за "розбій" у Раді. Фото

У четвер, 6 лютого, народна депутатка, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко зламала мікрофон спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це кореспонденту OBOZREVATEL розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп зазначив, що прилад коштує дві тисячі доларів, і Тимошенко заплатить за нього з власної кишені.

Додамо, що журналістка Ганна Стешенко опублікувала у Facebook фото, на яких видно, що політикиня поранилася, коли ламала мікрофон.

"Юля пролила кров. За землю. Вирвала шнури мікрофона спікера Разумкова. Палець вже полагодили", – написала вона.

Тимошенко зламала мікрофон Facebook Ганна Стешенко

Тимошенко пошкодила руку Facebook Ганна Стешенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від партії "Слуга Народу" Олександр Кабанов у залі Верховної Ради в листуванні обговорював зовнішність Юлії Тимошенко.

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